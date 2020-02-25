"Пламя осветило облака": в России прогремел мощный взрыв (видео)

Во вторник, 25 февраля, в Пермском крае России, где ранее в море всплыл газопровод, у границы со Свердловской областью на сей раз взорвался магистральный газопровод "Ямбург-Елец-2". В результате утечки произошел пожар, столб огня поднялся в воздух.

Об этом сообщают росСМИ.

Взрыв произошел в Горнозаводском районе в 18:46 по московскому времени (17:46 по Киеву). В результате происшествия никто не пострадал. На место выехали сотрудники МЧС. Сейчас газ к месту взрыва не поступает, догорает оставшийся в трубе. Газ потребителям поставляется бесперебойно по параллельным трубам.

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"Пострадавших нет. Угроз для жителей и для населенных пунктов нет. На место происшествия выехало руководство. Сейчас происходит локализация происшествия. Все под контролем. Более подробная информация будет утром", - прокомментировали инцидент в пресс-службе "Газпром Трансгаз Чайковский".

В свою очередь, местные жители говорят, что не слышали взрыва, зато на многие километры видно зарево – пламя осветило облака.

"Зарево резко случилось, как вспышка, и продолжалось на протяжении 40 минут", – делится один из очевидцев.

В МЧС же говорят, что зарево, которое наблюдают россияне – это не блики пожара, это выгорает газ.

Напомним, в минувшем году, в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации произошел разрыв на газопроводе "Ямбург – Тула-2", который принадлежит ООО "Газпром трансгаз Югорск". Несмотря на отключение 29-километрового участка газопровода, в ведомстве утверждают, что "последствий для потребителей не было", поскольку после ЧП газ пустили по резервной ветке.

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