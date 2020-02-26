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В России восьмиклассникам не дали убить 40 человек в школе

26 февраля, 13:02

Школьники признались, что хотели отомстить своим школьным обидчикам

Спустя чуть больше недели после задержания двух школьников, которые планировали массовое убийство в оккупированной Керчи, в России задержали еще двух подростков.

Как сообщили в ФСБ РФ, двое парней 14 и 15 лет собирались напасть на свою школу в городе Саратов. Их задержали в заброшенном бомбоубежище, где они хранили обрез охотничьего ружья.

Следователи утверждают, что, кроме обреза, в атаке они планировали использовать самодельные зажигательные смеси, которые они научились делать в интернете.

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Также отмечается, что подростки состояли "в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида".

На опубликованном следователями видео задержанные заявили, что планировали напасть на школу в мае 2020 года – таким образом, они хотели отомстить своим обидчикам.

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"Мне все равно. Игорь примерно рассчитывал на 40 человек", – сказал один из несостоявшихся убийц, добавив, что заинтересовался идеологией массовых убийств в школах год назад.

В отношении них уже возбуждено уголовное дело за групповую подготовку к убийству больше двух людей по предварительному сговору. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении школьников меры пресечения.

Напомним, в 2018 году 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу в Керченском политехническом колледже, после чего покончил с собой. В результате стрельбы и взрыва погиб 21 человек, большинство – студенты колледжа. 11 жертв были несовершеннолетними.

А в прошлом году российский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье, не вынеся издевательств и "дедовщины" в Вооруженных силах РФ.

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Россия школа школьник саратов массовое убийство

Источник: Сегодня

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