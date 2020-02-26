В России восьмиклассникам не дали убить 40 человек в школе

Спустя чуть больше недели после задержания двух школьников, которые планировали массовое убийство в оккупированной Керчи, в России задержали еще двух подростков.
Как сообщили в ФСБ РФ, двое парней 14 и 15 лет собирались напасть на свою школу в городе Саратов. Их задержали в заброшенном бомбоубежище, где они хранили обрез охотничьего ружья.
Следователи утверждают, что, кроме обреза, в атаке они планировали использовать самодельные зажигательные смеси, которые они научились делать в интернете.
Также отмечается, что подростки состояли "в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида".
На опубликованном следователями видео задержанные заявили, что планировали напасть на школу в мае 2020 года – таким образом, они хотели отомстить своим обидчикам.
"Мне все равно. Игорь примерно рассчитывал на 40 человек", – сказал один из несостоявшихся убийц, добавив, что заинтересовался идеологией массовых убийств в школах год назад.
В отношении них уже возбуждено уголовное дело за групповую подготовку к убийству больше двух людей по предварительному сговору. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении школьников меры пресечения.
Напомним, в 2018 году 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу в Керченском политехническом колледже, после чего покончил с собой. В результате стрельбы и взрыва погиб 21 человек, большинство – студенты колледжа. 11 жертв были несовершеннолетними.
А в прошлом году российский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье, не вынеся издевательств и "дедовщины" в Вооруженных силах РФ.
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