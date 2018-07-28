Планы Путина построить мегамост на Сахалин за 9 млрд долларов шокировали Запад

Сегодня, 08:00

Между тем британские СМИ оценили проект российского моста на Сахалин, назвав его гигантским сооружением и заявили, что мост будет длиннее, чем расстояние от Лондона до Глазго

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Затраты на строительство моста на Сахалин лягут на РЖД. Чиновники за проект, рядовые сахалинцы против. Западные страны в шоке.

Бюджет корпорации РЖД составит основную часть расходов по строительству мегамоста на Сахалин. Также на него будут выделены деньги из регионального бюджета.

Как передает телеканал "360", на строительство моста уйдет в 3,5 раза больше денег, чем на возведение моста в Крым. Стоимость проекта составит 540 млрд рублей (около 8,7 млрд долларов – Ред. ). Еще 90 млрд (около 1,4 млрд долларов – Ред. ) потребуется для модернизации путей на Сахалине.

Строительство моста между континентальной частью России и островом Сахалин поможет дальневосточному региону стать одним из транспортных и торговых хабов в северной части Азиатско-Тихоокеанского региона и существенно повысит качество жизни людей, заявили ТАСС эксперты и представители властей.

Экс-советник по транспорту постоянного представительства России при ЕС, директор Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка Юлия Зворыкина считает, что Сахалинский мост откроет для региона перспективы на международном рынке грузоперевозок. 

Однако жители Сахалина очень неоднозначно восприняли проект. В социальных сетях подавляющее число пользователей не просто не согласны с возможным строительством сухопутного перехода, но и выражают возмущение, передает ИА REGNUM и приводит некоторые из резких высказываний:

  • "Люди, опомнитесь! Какой, к черту, мост?! Где он будет находиться? В самом узком месте между Сахалином и материком. Вам до него полдня ехать — по пылище и бездорожью! На его строительство будут потрачены колоссальные деньги из бюджета! А чем этот бюджет потом наполнят? Очередным повышением пенсионного возраста, НДС, всех мыслимых налогов, прочего?!".
  • "Просто очередное зарабатывание денег. Не нужен этот мост никому. Как только этот мост построят, сахалинцы сразу будут лишены льготных билетов на самолет".
  • "Мост построят, и все местные уедут. И с кем тогда наши депутаты и чиновники останутся? С гражданами Центральной Азии?".
  • "Я против! Какой мост, когда все, абсолютно все убито?! Стоит выехать за пределы Южно-Сахалинска, начинается разруха. Ничего не работает! Сделайте нормальные порты, а не лгите в Москве, что причина неработающей экономики — в капризной погоде!".

Между тем британские СМИ оценили проект российского моста на Сахалин, назвав его гигантским сооружением и заявили, что мост будет длиннее, чем расстояние от Лондона до Глазго, передает Daily Star. 

Напомним, керченский мост может рухнуть в любую минуту: российский ученый указал на проблемы.

Ранее Госдеп США осудил строительство и частичное открытие Россией Керченского моста между Россией и оккупированным Крымом.

А российский оппозиционер Константин Боровой отметил, что Керченский мост – это чисто пропагандистский проект и после возвращения Крыма Украине его придется снести.
строительство, мост, сахалин

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