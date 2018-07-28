Планы Путина построить мегамост на Сахалин за 9 млрд долларов шокировали Запад

Между тем британские СМИ оценили проект российского моста на Сахалин, назвав его гигантским сооружением и заявили, что мост будет длиннее, чем расстояние от Лондона до Глазго

Затраты на строительство моста на Сахалин лягут на РЖД. Чиновники за проект, рядовые сахалинцы против. Западные страны в шоке.

Бюджет корпорации РЖД составит основную часть расходов по строительству мегамоста на Сахалин. Также на него будут выделены деньги из регионального бюджета.

Как передает телеканал "360", на строительство моста уйдет в 3,5 раза больше денег, чем на возведение моста в Крым. Стоимость проекта составит 540 млрд рублей (около 8,7 млрд долларов – Ред. ). Еще 90 млрд (около 1,4 млрд долларов – Ред. ) потребуется для модернизации путей на Сахалине.

Строительство моста между континентальной частью России и островом Сахалин поможет дальневосточному региону стать одним из транспортных и торговых хабов в северной части Азиатско-Тихоокеанского региона и существенно повысит качество жизни людей, заявили ТАСС эксперты и представители властей.

Экс-советник по транспорту постоянного представительства России при ЕС, директор Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка Юлия Зворыкина считает, что Сахалинский мост откроет для региона перспективы на международном рынке грузоперевозок.

Однако жители Сахалина очень неоднозначно восприняли проект. В социальных сетях подавляющее число пользователей не просто не согласны с возможным строительством сухопутного перехода, но и выражают возмущение, передает ИА REGNUM и приводит некоторые из резких высказываний:

"Люди, опомнитесь! Какой, к черту, мост?! Где он будет находиться? В самом узком месте между Сахалином и материком. Вам до него полдня ехать — по пылище и бездорожью! На его строительство будут потрачены колоссальные деньги из бюджета! А чем этот бюджет потом наполнят? Очередным повышением пенсионного возраста, НДС, всех мыслимых налогов, прочего?!".

"Просто очередное зарабатывание денег. Не нужен этот мост никому. Как только этот мост построят, сахалинцы сразу будут лишены льготных билетов на самолет".

"Мост построят, и все местные уедут. И с кем тогда наши депутаты и чиновники останутся? С гражданами Центральной Азии?".

"Я против! Какой мост, когда все, абсолютно все убито?! Стоит выехать за пределы Южно-Сахалинска, начинается разруха. Ничего не работает! Сделайте нормальные порты, а не лгите в Москве, что причина неработающей экономики — в капризной погоде!".

Между тем британские СМИ оценили проект российского моста на Сахалин, назвав его гигантским сооружением и заявили, что мост будет длиннее, чем расстояние от Лондона до Глазго, передает Daily Star.

Напомним, керченский мост может рухнуть в любую минуту: российский ученый указал на проблемы.

Ранее Госдеп США осудил строительство и частичное открытие Россией Керченского моста между Россией и оккупированным Крымом.

А российский оппозиционер Константин Боровой отметил, что Керченский мост – это чисто пропагандистский проект и после возвращения Крыма Украине его придется снести.