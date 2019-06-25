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По колено воды и неработающий транспорт: на Ульяновскую область РФ обрушился ураган

25 июня, 21:11

Коммунальщики до сих пор пытаются ликвидировать последствия стихии


На Ульяновскую область России обрушился мощный ураган. Местные жители называют его "настоящим апокалипсисом", а в социальных сетях появилось множество видео затопленных улиц и поваленных деревьев. Есть информация и о поврежденных автомобилях.

После сильного ветра на населенные пункты обрушились ливни, которые привели к наводнениям. Так, в Ульяновске местами воды было по колено. Властям пришлось остановить общественный транспорт.

Трамваи не работают до сих пор, а коммунальщики пытаются ликвидировать последствия непогоды.

Напомним, мы сообщали, что на Польшу обрушилась непогода. Сперва над восточными регионами страны пронессясмерч: на снятых кадрах видны вырванные с корнем деревья и оборванные линии электропередач.


Кроме этого, вечером 12 июня по восточной Германии пронесся ураган "Клаус", из-за которого пострадал 21 человек.


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Тег Россия, потоп, ураган

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