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По всей России прошли "Марши материнского гнева": есть задержанные

Сегодня, 16:15

Участники акции выступили против политических репрессий

Фото: Twitter
По всей России прошли "Марши материнского гнева": есть задержанные //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/027/66d/5c602766d810c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/027/66d/5c602766d810c.jpg Россия Участники акции выступили против политических репрессий

По все России прошли "Марши материнского гнева", участники которого выступили против политических репрессий. Массовые акции прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и ряде других городах РФ.

Поводом к проведению маршей стало дело активистки "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, приговоренной 23 января 2019 года судом к домашнему аресту до 20 марта за участие в деятельности нежелательной в РФ организации. В конце января в реанимации скончалась дочь Шевченко, на свидание с которой активистку не допустили.

Фото: интернет-журнал "7x7"

В московском "Марше разгневанных матерей", по данным Екатерины Шульман, представляющей "Совет по правам человека", приняли участие более 500 человек. Поскольку мероприятие не было согласовано с московскими властями, большинство его участников отказались от плакатов и иной атрибутики.

Демонстранты скандировали лозунги, в частности "Дело сети – позор власти", "Свободу политзаключенным" и "Руки прочь от детей и матерей", а также несли антипутинские плакаты.

Фото: Twitter Грани.Ру

Символом акции стало изображение черного сердца, которое многие участники прикрепили к одежде.

В целом акция, прошедшая в форме прогулки по бульварам в центре Москвы, была спокойной, однако в начале марша произошла стычка ее участников с активистами движения  SERB, которые порвали плакаты оппозиционеров. Отмечается, что на данный момент в Москве полицией задержаны три участника акции, а в Петербурге – семь, среди которых организатор марша – Светлана Уткина.

В Екатеринбурге полицейские не мешали действиям участников, однако в Махачкале маршу протеста активно противодействовали силовики, несмотря на то, что организаторы акции официально и в срок подали заявку на ее проведение.

Напомним, ранее в Москве прошла акция протеста, на которой требовали отпустить военнопленных моряков и прекратить войну с Украиной. Планировалось, что акция пройдет у здания российского МИД, однако туда прибыли около десятка агрессивно настроенных сторонников президента РФ из движения SERB, прославившегося атаками с использованием экскрементов, зеленки и других нечистот.

Как известно, в России в прошлом году не утихали акции протеста против пенсионной реформы. Россияне возмущены решением Кремля поднять пенсионный возраст, рейтинг Путина катастрофически упал.

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Тег Россия, москва, акция протеста, марш, задержанные, петербург

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Источник:

Deutsche Welle

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