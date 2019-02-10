По всей России прошли "Марши материнского гнева": есть задержанные

Участники акции выступили против политических репрессий

Фото: Twitter

По всей России прошли "Марши материнского гнева": есть задержанные //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/027/66d/5c602766d810c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/027/66d/5c602766d810c.jpg 2019-02-10T16:15:00+02:00 Россия Участники акции выступили против политических репрессий

По все России прошли "Марши материнского гнева", участники которого выступили против политических репрессий. Массовые акции прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и ряде других городах РФ.

Поводом к проведению маршей стало дело активистки "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, приговоренной 23 января 2019 года судом к домашнему аресту до 20 марта за участие в деятельности нежелательной в РФ организации. В конце января в реанимации скончалась дочь Шевченко, на свидание с которой активистку не допустили.











Фото: интернет-журнал "7x7"

В московском "Марше разгневанных матерей", по данным Екатерины Шульман, представляющей "Совет по правам человека", приняли участие более 500 человек. Поскольку мероприятие не было согласовано с московскими властями, большинство его участников отказались от плакатов и иной атрибутики.

Все очень любят спорить о численности акций. Вот непрерывная съемка от начала до конца марша материнского гнева. Посчитайье по головам. pic.twitter.com/QJPx8tXAmY — Грани.Ру (@GraniTweet) February 10, 2019

Демонстранты скандировали лозунги, в частности "Дело сети – позор власти", "Свободу политзаключенным" и "Руки прочь от детей и матерей", а также несли антипутинские плакаты.











Фото: Twitter Грани.Ру

Символом акции стало изображение черного сердца, которое многие участники прикрепили к одежде.

В целом акция, прошедшая в форме прогулки по бульварам в центре Москвы, была спокойной, однако в начале марша произошла стычка ее участников с активистами движения SERB, которые порвали плакаты оппозиционеров. Отмечается, что на данный момент в Москве полицией задержаны три участника акции, а в Петербурге – семь, среди которых организатор марша – Светлана Уткина.

Марш матерей начинается в Петербурге. Человек 150. Полиция предупреждает, что может применить физическую силу и "спецсредствА" pic.twitter.com/wimEo2VfQk — Арсений Веснин (@ars_ves) February 10, 2019

В Екатеринбурге полицейские не мешали действиям участников, однако в Махачкале маршу протеста активно противодействовали силовики, несмотря на то, что организаторы акции официально и в срок подали заявку на ее проведение.

Напомним, ранее в Москве прошла акция протеста, на которой требовали отпустить военнопленных моряков и прекратить войну с Украиной. Планировалось, что акция пройдет у здания российского МИД, однако туда прибыли около десятка агрессивно настроенных сторонников президента РФ из движения SERB, прославившегося атаками с использованием экскрементов, зеленки и других нечистот.

Как известно, в России в прошлом году не утихали акции протеста против пенсионной реформы. Россияне возмущены решением Кремля поднять пенсионный возраст, рейтинг Путина катастрофически упал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " По всей России прошли "Марши материнского гнева": есть задержанные". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Deutsche Welle Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...