Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,42
26,62

"Победоносие набирает обороты": в России провели фестиваль в шапках-ушанках и ватниках (фото, видео)

12 февраля, 03:52

Наряды некоторых лыжников на забеге просто шокировали

Фото: newslab.ru

Фото: newslab.ru

Реклама

На выходных в Красноярске в России, где ранее фото с окровавленными детьми повесили в детсаду, поклонники переодеваний в военную форму приняли участие в "патриотическом фестивале "На лыжи!" в рамках всероссийской акции "Лыжня России".

Об этом пишет newslab.ru.

Фото: newslab.ru

Эта акция, как и многое другое в РФ в этом году была посвящена празднованию "75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне".

Около 2,5 тысячи человек ради этого стали на лыжи, а часть из них – участники забега в ретро-костюмах "Лыжный батальон победы" проехались по снежным склонам в шапках-ушанках и ватниках. Наряды некоторых из них шокировали пользователей сети.

"Победоносие за поребриком набирает обороты. Лыжный батальон пабеды. Мрак". – написал украинский блогер Анатолий Штирлиц.

Стоит отметить, что подобное "победобесие" происходит в России ежегодно перед 9 мая. Например, в прошлом году в супермаркете города Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе соорудили "Пивной танк Победы", извратив советский символ победы над нацизмом.

Напомним, что в Украине на 8 и 9 мая выпадают две памятные даты подряд — День памяти и примирения и День победы. На сайте "Сегодня" вы можете узнать, как их отмечали в прошлом году.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия День победы великая отечественная война фестивали победобесие

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о Крыме
В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о КрымеПолитика
В Кремле прокомментировали назначение российского чиновника
В Кремле прокомментировали назначение российского чиновника "премьером ДНР"Украина
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашения
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашенияПолитика
Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Возле Львова задержали российскую фуру с людьми в холодильнике (видео)
Возле Львова задержали российскую фуру с людьми в холодильнике (видео)Запад
В России разбился вертолет с депутатом из партии Путина
В России разбился вертолет с депутатом из партии ПутинаРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...