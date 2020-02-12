"Победоносие набирает обороты": в России провели фестиваль в шапках-ушанках и ватниках (фото, видео)

Фото: newslab.ru

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На выходных в Красноярске в России, где ранее фото с окровавленными детьми повесили в детсаду, поклонники переодеваний в военную форму приняли участие в "патриотическом фестивале "На лыжи!" в рамках всероссийской акции "Лыжня России".

Об этом пишет newslab.ru.

Фото: newslab.ru

Эта акция, как и многое другое в РФ в этом году была посвящена празднованию "75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне".

Около 2,5 тысячи человек ради этого стали на лыжи, а часть из них – участники забега в ретро-костюмах "Лыжный батальон победы" проехались по снежным склонам в шапках-ушанках и ватниках. Наряды некоторых из них шокировали пользователей сети.

"Победоносие за поребриком набирает обороты. Лыжный батальон пабеды. Мрак". – написал украинский блогер Анатолий Штирлиц.

Стоит отметить, что подобное "победобесие" происходит в России ежегодно перед 9 мая. Например, в прошлом году в супермаркете города Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе соорудили "Пивной танк Победы", извратив советский символ победы над нацизмом.

Напомним, что в Украине на 8 и 9 мая выпадают две памятные даты подряд — День памяти и примирения и День победы. На сайте "Сегодня" вы можете узнать, как их отмечали в прошлом году.

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