Почему парад 9 мая в Москве рискует превратиться в первомайскую демонстрацию 1986 года

К пику эпидемии коронавируса Россия может подойти приблизительно через месяц. Москва уже перешагнула отметку в 14 тыс. зараженных. Всего же в России более 24 тыс. инфицированных. Но даже несмотря на пандемию коронавируса, от парада Победы 9 мая Кремль, похоже, отказываться не собирается. Для путинского режима он имеет сакральное значение. Особенно на фоне уже отмененного из-за COVID-19 всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, среди которых – обнуление президентских сроков Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что парад все-таки могут перенести. Эксперты же в этом сильно сомневаются. По их словам, Путин проведет его даже в пустой Москве без зрителей и иностранных гостей, но с пафосной картинкой для ТВ, подвергая армию риску заражения коронавирусом.

Недавно Владимир Путин сравнил коронавирус с навалой печенегов и половцев. Мол, если и это Россия пережила, то с пандемией COVID-19 точно справится. Заявление Путина сразу же вызвало волну насмешек в соцсетях, ведь набеги печенегов и половцев на Киевскую Русь были в 10-12 веках, а Московское княжество появилось лишь в конце 13 века.

В Украине давно знают, что у Путина и кремлевской пропагандистской машины свое особое понимание истории. Не так давно на одном из российских телеканалов рассказывали, что на самом деле монголо-татары – это русские и никакого нашествия монголо-татарского ига не было. Наверное, если бы в Москве могли, то и COVID-19 бы запретили. Долгое время пандемии коронавируса для Кремля не существовало. Россия отправляла "гуманитарную" помощь в Италию (по словам европейских экспертов, в составе миссии российских военных вирусологов запросто могли быть и офицеры ГРУ), Сербию и даже США, но у себя карантин не вводила. Сейчас, судя по фото и видео в соцсетях, в Москве коллапс: очереди скорых, рост заболевших внебольничной пневмонией и тысячи зараженных ежедневно. Поликлинику №180 в Митино и вовсе закрыли на карантин, а главврач – на аппарате ИВЛ.

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Многие европейские страны действительно прошли пик эпидемии. Со вчерашнего дня Австрия смягчила карантин, открыв небольшие магазины, автомойки, СТО и ломбарды. Правительство Молдовы даже рассматривает вариант открыть в конце апреля кафе и рестораны, если количество инфицированных не превысит 3 тыс. человек. А вот президент Франции Эммануэль Макрон продлил карантин еще на месяц – до 11 мая. Но, так или иначе, до конца мая массовые мероприятия в Европе будут под запретом.

Чего не скажешь о России. Да, уже третью неделю там карантин, нарушителей штрафуют, личным транспортом пользоваться нельзя, а по Москве любым видом транспорта можно перемещаться только по спецпропускам (но и здесь мэрия Москвы наделала кучу ошибок: программисту Дмитрию Артимовичу удалось получить пропуск в системе "Умный город", указав адрес "Жопа, д.1"). Но парад Победы 9 мая, который рискует превратиться в первомайскую демонстрацию 1986 года (такие демонстрации в СССР прошли сразу после катастрофы на ЧАЭС), в Кремле отменять пока не намерены. В Минобороны РФ рапортуют, что подготовка идет полным ходом. Дмитрий Песков заявляет, что парад Победы и празднования будут обязательно, и приглашения для иностранных лидеров Москва не отзывала. Но в российских СМИ уже полно информации о том, что прорабатываются различные варианты: проведение парада при пустых трибунах и даже перенос на июнь или сентябрь.

Военный эксперт Олег Жданов напоминает, что на инаугурации в 2012 году Путин ехал по пустой Москве. Но тогда это было в целях личной безопасности Путина. Сейчас это тоже будет в целях безопасности, но уже от коронавируса. В параде примут участие 15 тыс. военных и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники. Репетиции парада проводят на подмосковном военном полигоне "Алабино", где воссоздана точная копия Красной площади. При этом, по словам генерал-майора, представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, несколько раз в день участникам парада измеряют температуру, а в помещениях, где живут военные, проводится дезинфекция.

"Вопрос в сакральности этого парада. Надо же поддерживать на чем-то скрепы. Хотя, я думаю, что в пустой Москве, когда все спрятались от коронавируса, и тут такая военная мощь России марширует, дрожит брусчатка и стены Кремля, они проведут этот парад, даже если солдаты будут падать в строю на Красной площади. Ну, а с военной точки зрения, по своему физическому состоянию здоровья, военнослужащие – это сильная часть общества. Идет сильная выработка иммунитета, потому что организм постоянно работает в экстремальных условиях и стрессовых ситуациях. Плюс, мы знаем, что возраст военнослужащих, особенно солдат срочной службы, меньше всех попадает в группу риска заражения коронавирусом", – сказал сайту "Сегодня" Олег Жданов.

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Финальные тренировки парада непосредственно в Москве должны пройти 29 апреля и 4 мая. Пока ни один иностранный лидер не подтвердил, что 9 мая точно приедет в Москву. Лишь президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, несмотря на "психоз с коронавирусом", точно приедет к Владимиру Путину. Тем временем российские эксперты уже прямо говорят, что лучше отменить парад, а деньги пустить на поддержку ветеранов фронта и тыла.

По словам ассоциированного эксперта Центра глобалистики "Стратегия XXI" Елены Снигирь, нам не надо расслабляться, потому что если Украина не предложит собственного продукта и проекта на 8 мая, то украинцы будут смотреть московский парад. Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия отменены, а финансирование Института национальной памяти порезали, Институт вместе в Офисом президента стоят перед вызовом проведения дат памяти и примирения так, чтобы это было достойно и убедительно по сравнению с пропагандистской картинкой из Москвы. Это точно должно быть нестандартное решение, потому что украинские граждане не должны остаться один на один с кремлевским победобесием в эти дни.

"Коронавирус россиянам все испортил. Почему для них важен этот парад? Это один из краеугольных камней их государственно нарратива. Через контекст исторической памяти россияне решают свои политические вопросы. Историческую память они используют как поле войны и не скрывают этого. И в этом плане парад для них очень важен. Почему они его точно проведут даже при пустых трибунах? Потому что можно сделать телевизионную картинку и затем транслировать ее безграничное количество раз через различные каналы коммуникации. И люди будут смотреть. Прежде всего это, конечно, сами россияне, а также европейцы. Россия, которая борется за все хорошее против всего плохого, а в данном случае против нацизма, продвигает кампанию единственной победительницы во Второй мировой войне. В дополнение Россия продолжает продвигать нарратив, что фашизм и нацизм присущи мятежным странам Восточной Европы и бывшего советского пространства, которые никак не успокоятся", – сказала сайту "Сегодня" Елена Снигирь.

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