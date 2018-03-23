Почему яд "Новичок" легко провезли в Британию: химик назвал причину

Отравляющее вещество "Новичок", которое применил против экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, невозможно обнаружить на границе даже специальными приборами и его можно было спокойно везти и прятать. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" специалист в области химического оружия Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей семейства отравляющих веществ "Новичок".

По его словам, яд из России могли привезти в виде прекурсоров или в виде уже приготовленной смеси для отравления.

"Раз его "не существует", то нет за ним и контроля. Прибор его не распознает, даже мобильные масс-спектрометры. У них тоже есть библиотека, но эти масс-спектры в нее не заложены. Поэтому невозможно их контролировать. Как хотели, так и привезли, точно так же и вывезли, в нагрудном кармане, допустим. Положил в нагрудный карман ампулы, две или одну, много не надо. Там может быть 20 мл раствора, а содержание вещества – 2%".

Мирзаянов объяснил, сколько нужно отравляющего вещества, чтобы убить человека.

"Смертельная доза А-230 – 0,01 мг на 1 кг живого веса. Если у вас вес 70 кг, умножьте эту цифру на 70. Около 1 мг достаточно для того, чтобы убить одного человека, это теоретически. А практически, наверное, в несколько раз больше. О ничтожном количестве идет речь, его перевезти ничего не стоит".

Также химик озвучивал уже варианты способов отравления Скрипаля. Мирзаянов рассказывал, что применить химическое оружие могли в виде спрея или даже с помощью револьвера.

Читайте полную версию общения "Сегодня" с Мирзаяновым: "Достаточно, чтобы убить миллионы людей": интервью с разработчиком химоружия "Новичок".

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В то же время Россия открестились от "Новичка" и обвинила Британию. Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не проводила исследований химического оружия, которым был отравлен бывший шпион.