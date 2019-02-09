Почти в центре Москвы россияне живут без отопления, воды и канализации

В поселке Терехово в заброшенных полуразвалившихся домах селятся люди с криминальным прошлым

Почти в центре Москвы россияне живут без отопления, воды и канализации 2019-02-09T23:13:00+02:00 Россия В поселке Терехово в заброшенных полуразвалившихся домах селятся люди с криминальным прошлым

Покосившиеся заборы, полуразвалившиеся дома, разбитые дороги. И все это едва не в самом сердце Москвы. В поселке Терехово сейчас живут сорок семей. Александр в Москве прожил всю жизнь, но сам себя называет крестьянином.

Дом построил еще его отец 70 лет назад. С тех пор время остановилось. Нет туалета и ванны. Нет и отопления - греются дровами и углем. Стиральной машиной пользуются только летом – с первыми морозами вода в трубах леденеет. Чтобы постирать вещи или просто помыть посуду – надо идти к колодцу.

На расселение здесь ждут почти тридцать лет – когда в мэрии появились планы снести старые дома. Местные вспоминают, как действовали с теми, кто был против.

По словам Лидии Боковой, жительницы поселка Терехово, начались поджоги.Сейчас жители Терехово и продать свои дома не могут. Даже провести канализацию местные власти не позволяют. Потому планируют сровнять с землей целый поселок.

Жителям никакой компенсации за землю не предлагают, в лучшем случае – дают деньги, которых хватит на небольшую квартиру на окраине Москвы. Несогласные с этим тереховцы подали в суд. Однако времени у них немного. По планам мэрии – первые экскаваторы должны заехать сюда весной.

Напомним, по состоянию на конец марта 2018 года в России наблюдался самый низкий уровень протестных настроений среди населения за последние 8 лет, несмотря на стремительное снижение уровня жизни. Такие данные соцопроса опубликовал российский аналитический центр "Левада-центр".

В частности, 75% опрошенных считают, что протесты против падения уровня жизни и в защиту своих прав маловероятны. При этом 86% опрошенных ответили, что даже если такие протесты и будут, то они не примут в них участие.

Отметим, с ослаблением рубля россияне смирились еще летом 2017 года, сообщал ВЦИОМ – эксперты отмечали тогда, что общественное сознание в РФ признало "переукрепление рубля", о котором ранее неоднократно заявляли власти России.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Почти в центре Москвы россияне живут без отопления, воды и канализации". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...