Под Москвой найдены тела топ-менеджера "Роскосмоса" и его брата – СМИ

Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

В России на территории подмосковного поселка Биокомбинат были обнаружены тела двух братьев, один из которых, предположительно, был топ-менеджером корпорации "Роскосмос".

Как стало известно, на теле одного из них, 36-летнего мужчины, было обнаружено огнестрельное ранение груди, а у второго, 31-летнего – огнестрельное ранение в голову.

Трупы были обнаружены 5 января 2020 года, и расследованием смерти мужчин занимаются следователи Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, младший брат в ходе конфликта убил старшего, а затем покончил с собой.

При этом в сети появились сообщения о том, что старшим из братьев может являться начальник одного из отделов "Роскосмоса" Сергей Хайкин.

Напомним, ранее стало известно, что вслед за признанием проблем с судостроением из-за санкций в России были вынуждены сказать правду и о влиянии ограничительных санкций на национальную космическую промышленность.

Перед этим в Министерстве экономического развития РФ подсчитали, что по состоянию на конец 2018 года в отношении России действовали 159 ограничительных мер, которые ввели 62 страны, а сумма предполагаемого ущерба от введенных мер составила 6,3 млрд долларов.

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