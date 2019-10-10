Под Путиным все зашаталось: в России рассказали, что конец режима близок

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Надеяться на то, что в 2024 году Путин уйдет и придет кто-то либеральный, все же стоит. Нужно следить за тем, что происходит. Под Путиным реально система начала шататься. Об этом в интервью "Сегодня" заявил российский оппозиционер Владимир Милов.

"Я же сам бывший чиновник, я со многими общаюсь, ситуация очень сильно отличается от конца Советского союза. Потому что тогда, несмотря на все, было много людей, которые верили в советскую систему, что если ее как-то улучшить, то она заработает. Сейчас там просто никто в этом не верит вообще, кроме сумасшедшего Патрушева (секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев – Авт.). В то, что построил Путин, никто из них не верит. Они все пережидают все это дело, точно так же, как и мы с вами. Поэтому это очень неустойчиво, под ним реально сейчас все зашаталось и видно, что общественное мнение склонилось против него в другую сторону. Ему это будет очень сложно и у нас возможны политические перемены. Я не говорю, что это быстро. Но здесь вопрос такой: пока эти перемены, движимые снизу, не случатся, он будет сидеть. В этом смысле 2024 год не имеет значения. Это может быть 2023-й, 2025-й, 2030-й…То есть, когда получится это низовое недовольство конвертировать в политические изменения, тогда получится. Это возможно, такие процессы идут. Сама по себе цифра 2024 год ничего в этом плане не значит", – отметил Милов.

Как сообщалось, заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов также отмечал, что путинская Россия совершенно не заинтересована прекратить войну на Донбассе и допустить, чтобы Украина стала успешным государством, поскольку самой РФ будет "больно".

Детальнее читайте на сайте сегодня в материале: "Путину Украина важнее санкций": интервью с российским оппозиционером Владимиром Миловым".

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