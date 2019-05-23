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Доверие к Украине: что значит новое заявление НАТО о поддержке

23 мая, 13:09

Военный эксперт говорит, что это подтверждает военную и финансовую помощь Украине

Фото: Facebook

Заявление главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича о приветствии реформ в Украине и дальнейшей поддержке страны говорит свидетельствует об одобрении кандидатуры нового главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Стариков.

"Это заявление показывает, что военный комитет НАТО будет и дальше как политически, так и военно поддерживать верховного главнокомандующего. Они это показывают Кремлю. А также намекает Зеленскому, что от слов о реформировании вооруженных сил Украины перейти к делам, к реальным реформам. Я считаю, что это положительно. Это доверие со стороны Пентагона по отношению к Зеленскому", – говорит Стариков.

Кроме того, это подтверждает военную и финансовую помощь.

"На 2020 год по линии Пентагона предусмотрено 250 миллионов долларов, по линии Госдепа 445,7 миллионов долларов. Пентагон будет предоставлять нам технику, которую предоставил бывший начальник Гештаба Муженко. Я думаю, новый начальник Генштаба проанализирует обстановку и в ближайшее время составит список того, что Украине необходимо как на уровне консультаций, так и по оказанию военно-технической помощи", – продолжает эксперт.

Напомним, в Североатлантическом альянсе ожидают, что Украина продолжит реформировать сектор безопасности и устанавливать за ним общественный контроль. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес.

Ранее заместитель главы Представительства НАТО в Украине Шэрон Ирон заявила, что Киеву нецелесообразно откладывать реформирование Службы безопасности Украины, поскольку это может подорвать доверие ее союзников.

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Тег финансы, техника, НАТО, кремль, Зеленский, консультации, Украина, поддержка, Стариков

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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