Подготовка к новой войне: российский генерал ответил журналистам
Начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов обвинил СМИ в распространении "антироссийской пропаганды"
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов отрицает, что российская армия готовятся к участию в крупной военной операции за границей.
Об этом он заявил на Московской конференции по безопасности 24 апреля, назвав соответствующую информацию, которую ранее опубликовали некоторые СМИ, не соответствующей действительности.
"Хочу также опровергнуть тезис о якобы ведущихся нашей страной военных приготовлениях", – сказал он.
Герасимов назвал издания, которые утверждают о подготовке Кремля к войне "русофобскими", а саму информацию "антироссийской западной пропагандой", и заявил о "максимальной открытости Вооруженных сил РФ" в вопросах обеспечения региональной и глобальной стабильности.
К тому же, по словам Герасимова, против России давно ведется гибридная война.
"Методы ведения "гибридной" войны разработаны не нами. Спецслужбы Запада давно применяют их, в первую очередь, против России. Однако, пытаясь замаскировать свои действия, в этом бездоказательно обвиняют нашу страну. Вот только готовых поверить в эту ложь становится все меньше и меньше", – сказал Герасимов.
Напомним, ранее волонтер Мирослав Гай назвал еще одним признаком подготовки России к войне строительство в Крыму больницы, в которую не принимают гражданских и полосы военных грузовых самолетов.
Также сообщалось, что об угрозе полномасштабного вторжения российский войск в Украину ранее заявлял украинский президент Петр Порошенко, указывая на наращивание Россией своих войск вблизи границы двух государств.
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