Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,69
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

"Подхрюкивают США": Путин снова по-хамски высказался о Европе

Сегодня, 12:55

Очередное оскорбление в адрес Запада президент России употребил, выступая перед Федеральным собранием РФ

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Сайт Кремля
"Подхрюкивают США": Путин снова по-хамски высказался о Европе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d30/60d/5c6d3060d79bf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d30/60d/5c6d3060d79bf.jpg Россия Очередное оскорбление в адрес Запада президент России употребил, выступая перед Федеральным собранием РФ

Российский президент Владимир Путин в очередной раз отличился не совсем соответствующими статусу главы государства высказываниями. 

Выступая с ежегодным обращением к Федеральному собранию РФ, он затронул тему Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По словам Путина, решение США выйти из ракетной сделки было нечестным, поскольку Вашингтон аргументировал это нарушениями с российской стороны.

"Как они действуют на самом деле? Сами все нарушают,а потом ищут оправдания и назначают виновных. Еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратно, но все же "подхрюкивают" американцам", — сказал Владимир Путин, сорвав аплодисменты и вызвав ухмылки на лицах собравшихся членов российского правительства и парламента.

Напомним, что осенью 2018-го на дискуссионном клубе "Валдай" президент РФ отличился другим неоднозначным заявлением, обещав россиянам в случае ядерной войны рай, добавив, что противники Москвы "просто сдохнут".

Кроме того, на форуме "Россия зовет" в ноябре российский лидер отличился выпадом в адрес Украины, заявив, что, если власти в Киеве "захотят есть младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев".

Другое нелепое заявление Владимира Путина сделал в декабре, сравнив уровень жизни на оккупированном его страной Донбассе с общеукраинским и заявив, что в самой Украине жить становится "все хуже и хуже".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, Путин, Евросоюз, Владимир Путин , ДРСМД, ракетный договор

Вы сейчас просматриваете новость " "Подхрюкивают США": Путин снова по-хамски высказался о Европе". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин пожаловался Макрону на отношение к россиянам в Украине

16 февраля, 18:25

В Кремле обратили внимание Парижа на недопуск российских наблюдателей на украинские выборы

Новый перл от Путина: уничтожать "санкционку" полезно

6 февраля, 20:17

Российский президент озвучил одну невероятную причину, по которой запрещенные продукты не раздают нуждающимся

Ведьмы за Путина: колдуньи провели обряд в поддержку президента России

7 февраля, 00:40

Ведуньи различного пошиба решили поддержать хозяина Кремля чернокнижным ритуалом

"Путин часто лжет, но его вранье легко опровергается": интервью с военным экспертом

8 февраля, 07:39

По мнению Юрия Федорова, Россия продолжит запугивать Запад, но это ей не поможет

В сети посмеялись над "новым вариантом Путина": новый стиль, новый силикон

10 февраля, 14:35

В соцсетях заметили новые изменения в облике Путина

Сурков объявил путинизм идеологией будущего

11 февраля, 12:39

Настоящий Путин едва ли является путинистом, утверждает Сурков

Коллега рассказал, кто такой на самом деле Владимир Зеленский

Почему ракета ''Нептун'' бесит Россию

В Украине начинают снос "хрущевок"

Кандидат в президенты Литвиненко задекларировала квартиру

Условие, при котором Лукашенко позволит Путину поглотить Беларусь

На что способно обычное дегтярное мыло

Украинские чиновницы взмутили сеть отдыхом на Мальдивах

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Крым без Украины ждет катастрофа, — российский ученый

В сеть попали фото Владимира Кличко с четырехлетней дочерью
Загрузка...

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Сегодня, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

Вчера, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Вчера, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

18 февраля, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

В Киеве изменили правила проезда для льготников в транспорте