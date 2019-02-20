"Подхрюкивают США": Путин снова по-хамски высказался о Европе
Очередное оскорбление в адрес Запада президент России употребил, выступая перед Федеральным собранием РФ
Российский президент Владимир Путин в очередной раз отличился не совсем соответствующими статусу главы государства высказываниями.
Выступая с ежегодным обращением к Федеральному собранию РФ, он затронул тему Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По словам Путина, решение США выйти из ракетной сделки было нечестным, поскольку Вашингтон аргументировал это нарушениями с российской стороны.
"Как они действуют на самом деле? Сами все нарушают,а потом ищут оправдания и назначают виновных. Еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратно, но все же "подхрюкивают" американцам", — сказал Владимир Путин, сорвав аплодисменты и вызвав ухмылки на лицах собравшихся членов российского правительства и парламента.
Напомним, что осенью 2018-го на дискуссионном клубе "Валдай" президент РФ отличился другим неоднозначным заявлением, обещав россиянам в случае ядерной войны рай, добавив, что противники Москвы "просто сдохнут".
Кроме того, на форуме "Россия зовет" в ноябре российский лидер отличился выпадом в адрес Украины, заявив, что, если власти в Киеве "захотят есть младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев".
Другое нелепое заявление Владимира Путина сделал в декабре, сравнив уровень жизни на оккупированном его страной Донбассе с общеукраинским и заявив, что в самой Украине жить становится "все хуже и хуже".
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