"Подхрюкивают США": Путин снова по-хамски высказался о Европе

Очередное оскорбление в адрес Запада президент России употребил, выступая перед Федеральным собранием РФ

Владимир Путин. Фото: Сайт Кремля

"Подхрюкивают США": Путин снова по-хамски высказался о Европе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d30/60d/5c6d3060d79bf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d30/60d/5c6d3060d79bf.jpg 2019-02-20T12:55:00+02:00 Россия Очередное оскорбление в адрес Запада президент России употребил, выступая перед Федеральным собранием РФ

Российский президент Владимир Путин в очередной раз отличился не совсем соответствующими статусу главы государства высказываниями.

Выступая с ежегодным обращением к Федеральному собранию РФ, он затронул тему Договора о ракетах средней и меньшей дальности. По словам Путина, решение США выйти из ракетной сделки было нечестным, поскольку Вашингтон аргументировал это нарушениями с российской стороны.

"Как они действуют на самом деле? Сами все нарушают,а потом ищут оправдания и назначают виновных. Еще и своих сателлитов мобилизуют. Они так аккуратно, но все же "подхрюкивают" американцам", — сказал Владимир Путин, сорвав аплодисменты и вызвав ухмылки на лицах собравшихся членов российского правительства и парламента.

Напомним, что осенью 2018-го на дискуссионном клубе "Валдай" президент РФ отличился другим неоднозначным заявлением, обещав россиянам в случае ядерной войны рай, добавив, что противники Москвы "просто сдохнут".

Кроме того, на форуме "Россия зовет" в ноябре российский лидер отличился выпадом в адрес Украины, заявив, что, если власти в Киеве "захотят есть младенцев на завтрак, им, наверное, подадут и младенцев".

Другое нелепое заявление Владимира Путина сделал в декабре, сравнив уровень жизни на оккупированном его страной Донбассе с общеукраинским и заявив, что в самой Украине жить становится "все хуже и хуже".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Подхрюкивают США": Путин снова по-хамски высказался о Европе". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.