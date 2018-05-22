Подлодка, буксир и самолет: ВМС России подошли к границам Латвии

По информацим Минобороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз

Российская подводная лодка, буксир и самолет были замечены вблизи границы Латвии, где недавно прошли учения НАТО. С таким утверждением во вторник выступили Национальные вооруженные силы (НВС) республики, сообщает ТАСС.

"В латвийской исключительной экономической зоне в 14 морских милях от территориальных вод Военно-морские силы 22 мая идентифицировали корабль "СБ-121" и подводную лодку класса "Кило" Вооруженных сил России", – сказано в сообщении НВС на странице в "Твиттере".

"СБ-121"- универсальный спасательный буксир ледового класса, входит в состав Балтийского флота.

В свою очередь патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии 21 мая идентифицировали самолет Ан-26 ВС РФ.

По информацим Минобороны Латвии, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году – более 270 раз, а в 2014 году – свыше 250 раз. Данные за прошлый год оборонное ведомство не обнародовало.

Ранее военные корабли РФ уже подходили к границам Латвии.