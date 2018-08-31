Подлодки и ракетные стрельбы: появились детали военных учений РФ в Средиземном море

Сегодня, 09:37

Учения группировки сил ВМФ и ВКС РФ в Средиземном море пройдут впервые в современной истории России

Российские корабли. Фото: facebook.com/chf.press
Российские корабли. Фото: facebook.com/chf.press

Российские корабли и самолеты на учениях в Средиземном море в сентябре проведут в числе прочих задач ракетные и артиллерийские стрельбы. Об этом сообщил в пятницу журналистам главком ВМФ РФ Владимир Королев.

"В ходе данного мероприятия будут отработаны задачи противолодочной борьбы и противовоздушной обороны, защиты морских коммуникаций, вопросы противодействия пиратству и оказания помощи терпящему бедствие судну, а также проведены практические ракетные и артиллерийские стрельбы", - сказал адмирал.

Он отметил, что учения группировки сил ВМФ и ВКС РФ в Средиземном море пройдут впервые в современной истории России.

По его словам, в учениях будут задействованы две субмарины, а также 34 летательных аппарата, 26 кораблей и судов.

"Всего в учении примут участие 26 боевых кораблей и судов Военно-морского флота, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата. Флагманом группировки является ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота", – сказал адмирал.

Учения ВМФ и ВКС России пройдут с 1 по 8 сентября. Как сообщили ранее в Минобороны, что в них примут участие корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов и Каспийской флотилии, самолеты Дальней, Военно-транспортной и Морской авиации. В частности, будут задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия 11-15 сентября проведет крупнейшие с 1981 года военные учения "Восток-2018", в которых будут задействованы около 300 тысяч солдат и десятки тысяч единиц техники.

По его словам, условия учений будут максимально приближены к боевым.
Россия, учения, средиземное море
Источник:

ИТАР-ТАСС

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