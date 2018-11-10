Подозреваемый в шпионаже австрийский полковник передавал РФ данные о НАТО – СМИ

Кроме того, целью военного была так называемая мягкая информация

Отставной полковник австрийской армии, подозреваемый властями страны в шпионаже в пользу России, посещал семинары и курсы НАТО и передавал информацию оттуда российским спецслужбам. Об этом сообщила в пятницу газета "Зальцбургер нахрихтен".

По ее данным, офицер во время службы в армии Австрии, которая не входит в НАТО и поддерживает нейтральный статус, посещал по партнерским программам семинары Североатлантического альянса, собирал на них сведения и передавал их России.

Кроме того, целью военного была так называемая мягкая информация: о слабостях различных влиятельных персон, их пристрастиях в выпивке и еде, общественное мнение в различных подразделениях армии. Уроженец Зальцбурга также передавал Москве контактные данные из корпоративной сети австрийских вооруженных сил, пишет газета.

Австрийские власти 9 ноября сообщили, что ведут расследование в отношении 70-летнего отставного полковника австрийской армии. Министерство обороны Австрии подозревает его в передаче на протяжении последних 20 лет российской военной разведке информации об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе. Прокуратура проверяет эти обвинения в части преступления о разглашении государственной тайны. В случае подтверждения подозрений обвиняемому военному пенсионеру может грозить до 10 лет лишения свободы.

Канцлер Австрии Себастьян Курц уже заявил о неприемлемости российского шпионажа в Европе. Министр иностранных дел Карин Кнайсль отменила запланированный на 2-3 декабря визит в Россию и предостерегла, что при подтверждении факта шпионажа отношения между двумя странами могут осложниться.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его неприятно удивило отсутствие со стороны Вены какого-либо запроса для разъяснения возникших у австрийских властей подозрений. МИД РФ выразил протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру.