Подробности крушения российского самолета в Сирии: Ил-20 уничтожили силы Асада

Сегодня, 07:45

Морской разведчик попал под огонь "своей" зенитной установки

Фото: airwar.ru / Николай Беляев
Фото: airwar.ru / Николай Беляев

Российский морской самолет-разведчик Ил-20 был непреднамеренно сбит сирийской зенитной артиллерией после того, как по силам диктатора Башара Асада был нанесен ракетный удар со стороны Израиля.

Об этом со ссылкой на официального представителя США, знакомого с подробностями инцидента, сообщает CNN.

Официальный представитель США заявил, что режим фактически пытается остановить шквал израильских ракет. Второй чиновник подтвердил, что Израиль несет ответственность за ракетные удары по сирийскому режиму.

Как оказалось, четыре израильских самолета F-16 нанесли ракетные удары по целям в прибрежной зоне Латакия, контролируемой силами Асада и российскими военными. Сирийцы открыли ответный широкомасштабный зенитный огонь, сказал чиновник, и российский самолет был поражен.

По словам чиновника, российский самолет был сбит противовоздушной системой, которую россияне продали сирийцам несколько лет назад. 

Ранее сообщалось, что в Сирии пропал российский самолет с 14 военнослужащими. Он должен был вернуться на российскую авиабазу Хмеймим.

Напомним, это не первое крушение российского самолета на Ближнем Востоке. Так, в марте 2018-го на Ан-26 в Сирии погибли 27 российских офицеров, включая генерала. Транспортник заходил на посадку на аэродроме Хмеймим. Не долетев 500 метров до взлетно-посадочной полосы, самолет неожиданно задел крылом заброшенное здание, после чего резко нырнул носом вниз. После этого машина рухнула на землю и по инерции "съехала" в овраг.
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