Подробности пожара на ледоколе-гиганте "Виктор Черномырдин" в России

Стали известны подробности пожара на строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге, который по заявлениям РФ, станет самым большим в мире судном этого типа. Как сообщалось, пожарные ликвидировали открытое горение на площади 300 кв. м в 21:10 27 ноября.

В МЧС назвали причину пожара. По предварительной версии, возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности сотрудниками подрядной организации.

Отмечается, что на строящимся ледоколе не было ни одной системы пожаротушения.

Кроме того, как сообщают в МЧС РФ, возникли трудности с локализацией огня. В частности, пожарным пришлось отказаться от тушения с воздуха.

"Там закрытое помещение. Строящейся ледокол находится внутри. Производится тушение обычными средствами. Авиацию там не применишь", – пояснили в штабе пожаротушения.

По данным МЧС, сообщение о пожаре на "Адмиралтейских верфях", где загорелся строящийся ледокол, поступило в 19:00 по местному времени. Огонь частично охватил третью и четвертую палубы на площади 300 кв. м (общая площадь судна составляет 1,2 тысячи кв. м). При пожаре пострадали два человека. Один из них госпитализирован и находится в реанимации в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работали 110 человек и 24 единицы техники. В результате пожара на "Адмиралтейских верфях" обгорели кабели, оборудование, обшивка технических помещений.

Отмечается, что на строительство огромного ледокола Путин выделил 12 млрд рублей (около 180 млн долларов. – Ред.).

30 декабря 2016 г. ледокол был спущен на воду. Тогда, по данным ФГУП "Росморпорт", техническая готовность ледокола составляла 50%. В августе 2017 г. судно перевели на достройку на "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

22 августа 2018 г. ледокол начал швартовые испытания. Достроить судно планировалось в декабре 2018 г., начать ледовые испытания – в марте – апреле 2019 г.

Ледокол проекта 22600 предназначен для проводки и буксировки кораблей во льдах толщиной до 2 м, а также для выполнения спасательных операций и подводно-технических работ. Может использоваться в качестве пожарного судна.

- Общая мощность силовой дизель-электрической установки – 25 МВт;

- полное водоизмещение – 22 тыс. 258 т;

- длина – 142,4 м;

- ширина – 29 м;

- осадка – 9,7 м;

- скорость на чистой воде – 17 узлов (около 31,4 км/ч);

- экипаж (включая спецперсонал) – 128 человек.

Ледокол оснащен двумя винто-рулевыми колонками типа Azipod ("Азипод", производитель – шведско-швейцарская компания ABB) мощностью 7,5 МВт каждая, которые позволяют сохранять управление в полном объеме даже при движении кормой во льдах.

Напомним, ранее во время ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" был потоплен один из самых больших плавучих кранов в мире, а само судно очередной раз опозорило Россию. Все это произошло из-за попытки Кремля ответить на учения НАТО вблизи Норвегии, хотя авианосец нельзя было выводить из дока.

Напомним, что ЧП произошло в конце октября. В свою очередь в "Центре судоремонта "Звездочка" назвали причины произошедшего с "Адмиралом Кузнецовым". Глава пресс-службы организации Евгений Гладышев сказал, что виной всему могут быть перебои с электричеством.

Позже стало известно, что поиски механика, пропавшего при затоплении дока крейсера "Адмирал Кузнецов", приостановлены. В результате происшествия пострадали четверо рабочих, а пятый – сменный механик 1960 года рождения – пропал без вести.