Подробности уничтожения российского Ил-20 в Сирии: погиб сын генерала, названо имя

История с уничтожением российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии, сбитого огнем систем ПВО подконтрольных диктатору Башару Асаду сил, обрастает подробностями. Как выяснилось, в числе погибших оказался подполковник ВС РФ Александр Алешин, сын первого замначальника радиотехнических войск ВВС – начальника штаба генерал-майора Александра Алешина.

"Люди, у меня сын погиб на самолете Ил-20 в Сирии, его сбила ракета. У меня нет сил даже плакать, я ору", – написала мать, также выложив ссылку на публикацию в пропагандистской газете Минобороны РФ о своей семье, из которой следует, что оба Алешиных – старший и младший – подолгу жили в Киеве и окончили Киевское высшее инженерное радиотехническое училище (КВИРТУ).

Любопытно, что позже мать удалила свое сообщение со странички сына.





Также стало известно, что у Александра Алешина-младшего остались жена и двое детей, а сам он был внуком командира полка Ивана Захаровича Алешина, прошедшего Вторую мировую.

Также в сети было названо имя еще одного погибшего при уничтожении Ил-20 российского военного – им оказался 24-летний Виктор Квасенков из поселка Верхнеднепровское в Смоленской области РФ, сообщает "Смоленская народная газета".

Фото: соцсети

На странице парня в социальной сети опубликовано трагическое известие: "Дорогие друзья, сегодня этот статус пишет уже не Витя… Вчера в Сирии в ходе атаки израильских войск ВВС сбит наш российский ИЛ-20, одним из погибших военнослужащих был наш родной Квасенков Виктор. Помним, любим, скорбим".

Третьим погибшим издание "Открытый Лесной" назвало штурмана сбитого Ил-20 Александра Вечернина, который родился в 1985-м году в Витебске (Беларусь), а проживал в поселке Лесном в Свердловской области РФ.

Фото: openlesnoy.ru

Напомним, поздно ночью 17 сентября морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС.

Позже в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Официальный представитель ведомства заявил, что ВВС ЦАХАЛа преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов.

В свете этого Москва назвала действия Иерусалима "враждебными и не отвечающими духу российско-израильского партнерства", поскольку израильские военные предупредили россиян об атаке менее чем за минуту до ее начала. В России даже заявили, что оставляют за собой право на некие "ответные действия".

Однако Израиль заявил о готовности продолжать бомбардировки в Сирии, а премьер

Биньямин Нетаньяху дал понять, что инцидент ос сбитым российским самолетом Ил-20 никоим образом не повлияет на позицию его страны.