Подробности уничтожения российского Ил-20 в Сирии: погиб сын генерала, названо имя

Сегодня, 08:22

"Нет сил даже плакать", – написала мать погибшего подполковника

Фото: Flickr
Фото: Flickr

История с уничтожением российского самолета-разведчика Ил-20 в Сирии, сбитого огнем систем ПВО подконтрольных диктатору Башару Асаду сил, обрастает подробностями. Как выяснилось, в числе погибших оказался подполковник ВС РФ Александр Алешин, сын первого замначальника радиотехнических войск ВВС – начальника штаба генерал-майора Александра Алешина.

"Люди, у меня сын погиб на самолете Ил-20 в Сирии, его сбила ракета. У меня нет сил даже плакать, я ору", – написала мать, также выложив ссылку на публикацию в пропагандистской газете Минобороны РФ о своей семье, из которой следует, что оба Алешиных – старший и младший – подолгу жили в Киеве и окончили Киевское высшее инженерное радиотехническое училище (КВИРТУ).

01_77

Любопытно, что позже мать удалила свое сообщение со странички сына.

03_26

Также стало известно, что у Александра Алешина-младшего остались жена и двое детей, а сам он был внуком командира полка Ивана Захаровича Алешина, прошедшего Вторую мировую.

Также в сети было названо имя еще одного погибшего при уничтожении Ил-20 российского военного – им оказался 24-летний Виктор Квасенков из поселка Верхнеднепровское в Смоленской области РФ, сообщает "Смоленская народная газета".

004

Фото: соцсети

На странице парня в социальной сети опубликовано трагическое известие: "Дорогие друзья, сегодня этот статус пишет уже не Витя… Вчера в Сирии в ходе атаки израильских войск ВВС сбит наш российский ИЛ-20, одним из погибших военнослужащих был наш родной Квасенков Виктор. Помним, любим, скорбим".

Третьим погибшим издание "Открытый Лесной" назвало штурмана сбитого Ил-20 Александра Вечернина, который родился в 1985-м году в Витебске (Беларусь), а проживал в поселке Лесном в Свердловской области РФ.

05_15

Фото: openlesnoy.ru

Напомним, поздно ночью 17 сентября морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС.

Позже в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Официальный представитель ведомства заявил, что ВВС ЦАХАЛа преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов.

В свете этого Москва назвала действия Иерусалима "враждебными и не отвечающими духу российско-израильского партнерства", поскольку израильские военные предупредили россиян об атаке менее чем за минуту до ее начала. В России даже заявили, что оставляют за собой право на некие "ответные действия". 

Однако Израиль заявил о готовности продолжать бомбардировки в Сирии, а премьер

Биньямин Нетаньяху дал понять, что инцидент ос сбитым российским самолетом Ил-20 никоим образом не повлияет на позицию его страны.
Сирия, самолет, разведчик, генерал, уничтожение, Ил-20
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Дмитрий Песков, фото АиФ

Крушение Ил-20: Песков сделал заявление о будущем договоренностей по Идлибу

Сегодня, 02:30

Россия и Турция договорились создать к 15 октября в сирийской провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции

США

фото AFP

Трамп отреагировал на крушение Ил-20: Иногда такое случается

Сегодня, 00:48

При этом глава Белого дома отметил, что американские военнослужащие "проделали огромную работу" по уничтожению террористов ИГИЛ в Сирии
Загрузка...

США

Фото: AFP

"Потом решим, что будем делать дальше": Трамп сделал заявление по армии США в Сирии

Вчера, 22:53

Президент США уверен, что в первую очередь надо разобраться с остатками ИГИЛ, а затем говорить о контингенте США в Сирии

Другие страны

фото GETTY

Сбитый Ил-20 ВС РФ: Путин обвинил Израиль в нарушении суверенитета Сирии

Вчера, 20:23

Нетаньяху поговорил по телефону с президентом России
Загрузка...