Подросток с топором напал на одноклассницу и поджег школу

Школьник наблюдался у психиатра

Фото: Pixabay

В российском городе Вольск Саратовской области школьник напал на свою одноклассницу с топором, а затем пытался поджечь аудиторию. Перед атакой записал видеообращение и выложил его в соцсетях.

"Мне очень страшно, но это надо сделать. Что бы обо мне ни подумали, и как бы это ни получилось, я должен. Очень надеюсь, Дмитрий выживет, он мой друг. Надеюсь, все хорошо пройдет", – говорит подросток на видеозаписи.

Мальчик также писал в соцсетях о своих суицидальных наклонностях и желании прославиться. В своих постах он упоминал керченского стрелка – Владислава Рослякова, который осенью прошлого года совершил массовое убийство в политехническом колледже, – с которого он якобы брал пример.

Семиклассник, войдя в школу, бросил под дверь одного из классов бутылку с зажигательной смесью, а потом ударил топориком девочку, оказавшуюся на его пути. Сейчас она в больнице в состоянии средней тяжести.

После нападения подростку удалось скрыться, о его задержании сообщили спустя несколько часов. Сообщалось также, что школьник наблюдался у психиатра.

Как мы писали ранее, в черкасской школе распылили газ – виновнику грозит до семи лет лишения свободы. С признаками отравления 68 детей попали в больницу.

Тем временем, во Франции местный фермер привел на обучение в школу пятнадцать ягнят. На такой шаг фермер пошел, чтобы обезопасить от сокращения неполные классы.

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