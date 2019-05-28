Сделать стартовой
26,33
29,48
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Подросток с топором напал на одноклассницу и поджег школу

28 мая, 15:29

Школьник наблюдался у психиатра

Фото: Pixabay

В российском городе Вольск Саратовской области школьник напал на свою одноклассницу с топором, а затем пытался поджечь аудиторию. Перед атакой записал видеообращение и выложил его в соцсетях.

"Мне очень страшно, но это надо сделать. Что бы обо мне ни подумали, и как бы это ни получилось, я должен. Очень надеюсь, Дмитрий выживет, он мой друг. Надеюсь, все хорошо пройдет", – говорит подросток на видеозаписи.

Мальчик также писал в соцсетях о своих суицидальных наклонностях и желании прославиться. В своих постах он упоминал керченского стрелка – Владислава Рослякова, который осенью прошлого года совершил массовое убийство в политехническом колледже, – с которого он якобы брал пример.

Семиклассник, войдя в школу, бросил под дверь одного из классов бутылку с зажигательной смесью, а потом ударил топориком девочку, оказавшуюся на его пути. Сейчас она в больнице в состоянии средней тяжести.

После нападения подростку удалось скрыться, о его задержании сообщили спустя несколько часов. Сообщалось также, что школьник наблюдался у психиатра.

Как мы писали ранее, в черкасской школе распылили газ – виновнику грозит до семи лет лишения свободы. С признаками отравления 68 детей попали в больницу.

Тем временем, во Франции местный фермер привел на обучение в школу пятнадцать ягнят. На такой шаг фермер пошел, чтобы обезопасить от сокращения неполные классы.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег поджог, школа, нападение, топор

Вы сейчас просматриваете новость " Подросток с топором напал на одноклассницу и поджег школу". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандал в школе Каменского: ученицу 4 класса не угостили кусочком торта

22 мая, 19:03

Десятилетняя Лера вместе с младшим братом последний год живут в центре реабилитации

Будущая профессия для школьника: как выбрать и на что обратить внимание

17 мая, 07:38

В Украине уже с избытком филологов, юристов и менеджеров

Троица 2019: когда отмечается и сколько будем отдыхать

"Подарил самолет": Потап и Настя отправились в путешествие. Фото

В приюте на Днепропетровщине разгорелся скандал из-за девочки

Она вдохновляет Кучерова на рекорды. Как выглядит его жена

В Украине приготовили новшества для водителей: что изменилось

Зеленский отреагировал на скандал с протестом против него в Ривне

Новый глава Минздрава Норвегии: люди могут пить и курить

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему

В российском Владивостоке прошла акция «Красный мак»

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Кем оказался Высоцкий по национальности: удивитесь

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

Вчера, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

Вчера, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Астролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Ответил очень точно: политолог оценил реакцию Зеленского
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь