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"Поехал Илюхин дом": возле Москвы прорвало дамбу, водой унесло дома (видео)

9 июля, 12:09

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

В Подмосковье река Городянка затопила часть 12-тысячного города Руза

Пока на востоке России снова горит Сибирь, в западной части страны случилось новое природное бедствие – прорвало дамбу, в результате чего пять домов смыло потоком воды.

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Как сообщает "Интерфакс", на этот раз инцидент произошел в расположенном в 100 км от Москвы 12-тысячном городе Руза.

По данным вице-губернатора Подмосковья Игоря Трескова, река Городянка смыла еще и четыре дороги – их планируют восстановить, а также будут восстанавливать дамбу.

В МЧС РФ отметили, что инцидент случился вечером 8 июля в городе Руза после того, как в реке резко поднялся уровень воды из-за ливней. В результате были подтоплены 327 приусадебных участков, 150 дачных домов и 29 частных жилых домов.

В российском министерстве утверждают, что 9 июля участки и дома от воды освободили. К устранению последствий наводнения были привлечены 55 спасателей и 16 единиц техники.

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Из-за природного бедствия были эвакуированы 52 человека и частично отключено газоснабжение и электроснабжение на улицах, добавили в пресс-службе местной администрации. О жертвах либо пострадавших не сообщается.

Напомним, в прошлом году в России произошел прорыв дамбы под Красноярском, в результате чего погибли десятки человек. Позже был арестован начальник участка золотодобывающей артели, которая ее построила.

Также в 2019 году прорвало дамбу в самой Москве – дыра в плотине величиной полсотни квадратных метров образовалась из-за проседания почвы.

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Россия потоп наводнение дамба прорыв подмосковье

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