Погибли в креслах: названа основная причина смерти пассажиров суперджета в Шереметьево

Большинство людей погибли в креслах, “так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее”.

/ Фото: AFP

Большинство пассажиров SSJ 100, совершившего в мае аварийную посадку в Шереметьево, погибли не от удара о землю, а от огня и отравления продуктами горения. Об этом рассказал руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России генерал-лейтенант Зигмунд Ложис.

По предварительным данным, заявил Ложис, ядовитые вещества выделялись при горении не только топлива, но и обшивки салона, сделанной из пластика.

Он также добавил, что большинство людей погибли в креслах, "так и не успев отстегнуться, среагировать на происшедшее".

По делу о крушении SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево обвинения предъявлены командиру экипажа Денису Евдокимову. На допросе Евдокимов заявил, что пожар распространился в салоне, так как кто-то открыл заднюю дверь, в тот момент, когда через переднюю эвакуировали пассажиров. Из-за возникшей тяги, по словам Евдокимова, огонь быстро распространился по салону. При этом сам по себе корпус самолета мог бы долго выдерживать температуру горения топлива, добавил он.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100. Авиалайнер сделал несколько кругов над Московской областью, подал сигнал бедствия и резко пошел на снижение. При этом приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки самолет ударился шасси и носом о полосу, после чего загорелся. Как стало известно, жертвами ЧП стал 41 человек. "Аэрофлот" опубликовал список пассажиров сгоревшего в Москве лайнера.

Как оказалось, на борту самолета находились и украинцы. Так, пострадала женщина, которую госпитализировали в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии. В то же время стало известно о гибели украинского моряка с женой, который ранее был моряком МВС Украины в Крыму, но перешел на сторону России после аннексии полуострова.

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