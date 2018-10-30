Поиски механика, пропавшего при затоплении дока крейсера "Адмирал Кузнецов", приостановлены

Водолазы Северного флота приостановили работы на АО "82 судоремонтный завод" (микрорайон Росляково, Мурманск), на котором затонул плавучий док.

"Водолазные работы сил Северного флота ночью вестись не будут, продолжатся утром", – сообщили в мурманском следственном отделе СКР на транспорте.

Напомним, что во время ремонта авианосца на 82-м судоремонтном заводе в Рослякове (в районе Мурманска) на "Адмирал Кузнецов" упали два башенных крана.

При этом четверо рабочих пострадали, а пятый – сменный механик 1960 года рождения – пропал без вести.По данным Минздрава Мурманской области, один из четырех пострадавших в результате ЧП на 82 СРЗ находится в реанимации областного многопрофильного клинического центра в крайне тяжелом состоянии с сочетанной травмой. Трое были доставлены в медсанчасть "Севрыба", двое осмотрены в амбулаторно, один госпитализирован в состоянии средней тяжести. Пропавшего без вести обнаружить до сих пор не удалось.

По факту ЧП на плавдоке возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сообщалось также о баснословной сумме в 65 миллиардов рублей, в которую должен был обойтись ремонт "Адмирала Кузнецова" после сирийской кампании, в которой российский авианосец принял непосредственное участие.

В то же время, беды с российским авианосцем начались еще в 2016 году с его сирийских приключений. Он даже не смог самостоятельно доплыть до Сирии и дымящийся авианосец тащили на буксире. Были опубликованы соответствующие спутниковые снимки.