Пока россиянам обидно за Путина, им предлагают покупать еду в кредит: главные события недели

Эксперты рассказали, с какой именно страны начнется новый экономический кризис

Георгий Габуниа. Фото: facebook.com/GioGabu.

Грузинский телеведущий обматерил в прямом эфире хозяина Кремля, украинец арестован за шпионаж в Китае, а в Греции начало работу новое правительство: читайте главные новости уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

На грузинском ТВ ведущий обматерил президента России Владимира Путина

На фоне антироссийских протестов в Грузии, которые сотрясают Тбилиси вот уже три недели, в стране разгорелся новый скандал – 7 июня непосредственно в прямом эфире на грузинском ТВ ведущий обматерил президента России Владимира Путина.

Ведущий воскресной утренней программы "Постскриптум" на одном из крупнейших грузинских телеканалов "Рустави 2" Георгий Габуниа на полторы минуты перешел на русский язык ради обращения к президенту России Владимиру Путину, которого телеведущий "обложил" нецензурной бранью, напомнив телезрителям о том, что Путин является лидером страны-оккупанта. Среди прочего, журналист очень жестко нецензурно "прошелся" по покойным родителям хозяина Кремля.

Такой демарш вызвал в стране и за ее пределами сильнейший резонанс. Так, под офисом телекомпании началась очередная акция протеста: демонстранты требовали от властей начать расследование по факту использования ведущим крупнейшего национального канала нецензурной брани. Другим требованием стала отставка генерального директора "Рустави 2" Николоза (Ники) Гварамия. Все подробности скандального выступления Георгия Габуниа и его последствий читайте в специальном материале сайте "Сегодня" "Разозлил россиян и поднял рейтинг канала: что нужно знать о телеведущем, обматерившем Путина".

Эксперты: новый глобальный экономический кризис начнется с Китая

На мир надвигается кризис: эксперт назвал страну, которая первой ощутит проблемы.Скорее всего, это будет Китай. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.

По его словам, существует целый ряд симптомов, которые свидетельствуют в пользу такого развития ситуации. Например, в мае 2019 года в Китае рухнул банк с активами более 80 млрд долларов, что произошло впервые за 20 лет. Банк был национализирован и спасен, но важнее причина краха – проблемы с обслуживанием выданных кредитов, часть которых были выданы как инвестиционные операции.

"Денежная эмиссия и кредитные вливания Народного банка КНР привели к тому, что активы банковской системы Китая утроились за последние восемь лет, а их общий размер составил 36 триллионов долларов – более чем вдвое превышает показатель банков США. Это, к слову, было одним из ключевых инструментов стимулирования роста китайской экономики, темпы роста которой последние годы упорно замедляются", – отметил Амелин.

К слову, темпы роста ВВП Китая достигли минимума за последние 28 лет, а экспорт Китая показал самое большое падение за три года.

Аналитик обращает внимание, что у США – одного из важнейших рынков Китая – "все тоже не очень хорошо".

"Америка показала наибольший рост дефицита торгового баланса в декабре на 18,8%, он составил 621 млрд долларов в 2018 году и стал самым большим показателем с 2008 года. Но в отличие от Китая, США перекрывают свой дефицит эмиссией доллара, который пока еще является мировой валютой", – считает Амелин.

Среди симптомов грядущего краха он упомянул рост китайского долга и падение способности заемщиков обслуживать долги, а также падение продаж автомобилей – первое более чем за 20 лет. Кроме того, беспокойство вызывает тот факт, что правительство Китая через госбанки держит на плаву частные корпорации-банкроты для сохранения рабочих мест.

В Греции назначили новое правительство

В Греции назначили новое правительство. Новый премьер Греции правоцентрист Кириакос Мицотакис большинство ключевых должностей в правительстве отдал своим сторонникам. Об этом сообщает издание Ekathimerini.

Новый премьер Греции правоцентрист Кириакос Мицотакис. Фото: AFP

Новый кабинет был приведен к присяге во вторник, 9 июля, первое заседание провел в 11:00 в среду.

Напомним, после подсчета 99% голосов на досрочных парламентских выборах в Греции, состоявшихся 7 июля, партия СИРИЗА, которую возглавляет бывший глава правительства страны Алексис Ципрас, теряет большинство в высшем законодательном органе страны. Партия "Новая демократия" Мицотакиса набирает 39,8% голосов, тогда как СИРИЗА Ципраса – 31,5%.

Ранее сообщалось, что предыдущий премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил о проведении внеочередных общенациональных выборов после того, как его партия Syriza потерпела поражение на выборах в Европарламент, конкурируя с оппозиционными консерваторами.

В России собираются продавать в кредит еду

В России можно будет покупать еду в кредит – то есть оплачивать покупку продуктов в супермаркетах частями. Для оформления кредита не нужен ни залог, ни поручительство, ни справка о доходах. Только паспорт. По такой схеме в России можно получить кредиты в продуктовых магазинах. Еду в долг вскоре будет предлагать одна из популярных сетей супермаркетов.

Для этого покупателям будут выдавать специальные карточки. Какими будут проценты за пользования кредитом и как быстро его нужно будет погашать, еще не объяснили. Но те, кто часто покупает здесь продукты, уверены: предложение будет пользоваться спросом.

За последний месяц в России цены на продукты выросли на четверть, заметили покупатели. По данным социологов, на еде теперь вынуждены экономить больше половины россиян.

По данным здешнего Госкомстата, реальные доходы россиян падают уже пятый год подряд – после аннексии Крыма. Теперь местные в основном берут кредиты не на дорогие покупки – машины или жилье, а для того, чтобы свести концы с концами. По так называемым потребительским кредитам россияне уже должны выплатить 15 трлн. рублей, это почти 7.5 трлн. гривень. Экономисты говорят – в долги влезают в основном те, кто получает зарплату меньше 12 тыс. в пересчете на гривны. Ее имеет каждый четвертый россиянин.

Экономист Сергей Жаворонков утверждает: перспектив для роста доходов у россиян нет. Ведь Россия продолжает тратить деньги на войны, а не на поддержку своих граждан.

"Это все скрытые доходы бюджета, которые составляют 25% от бюджета, это где-то порядка 6 триллионов рублей. Это очень много. И если бы их сократить, то, конечно, это бы положительно повлияло на способность бюджета выплачивать зарплаты бюджетникам и индексировать пенсии", – уверен он.

Экономист подчеркивает, если бы не военные кампании Кремля, доходы россиян могли бы вырасти минимум на 20%. В нынешних же условиях и при нынешней власти улучшения жизни своих соотечественников эксперт не прогнозирует.

Ранее появились результаты исследования британского аналитика Скотта Джонсона, согласно которым за пять лет оккупации Крыма экономика России потеряла 150 млрд долларов, или 10% по сравнению в 2013 годом.

Украинский путешественник арестован в Иране по подозрению в шпионаже

В Иране по подозрению в шпионаже арестован путешественник из Харькова Артемий Сурин. Об этом сообщил в Facebook сам путешественник, который, очевидно, несмотря на арест, имеет доступ к соцсетям.

Сурин воззвал о помощи, будучи задержанным в городе Ардакан из-за наличия дрона. Как пишет харьковчанин, он быстро был арестован в ситуации правового произвола.

На пост Сурина уже отреагировал украинский дипломат Маркиян Лубкивский. Он призвал коллег из МИДа срочно вмешаться в ситуацию.

"Уже разговаривал с директором Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Жанной Лещинской – пообещала действовать. Очевидно, что вести кейс должен Департамент консульской службы. Но нужно, чтобы подключились все – на уровне администрации президента и и.о. министра тоже", – написал Лубковский.

В комментариях к посту Лубкивского читатели, впрочем, неодобрительно отзываются о личности путешественника.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Пока россиянам обидно за Путина, им предлагают покупать еду в кредит: главные события недели". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"