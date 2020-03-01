Показ порно на здании администрации в России: "шутника" задержали

Российские правоохранители задержали подозреваемого в трансляции порнографического видеоролика на здании административного центра Михайловского муниципального района Приморского края во время празднования Масленицы.

"В российском Приморье по ходатайству следователя отдела МВД России по Михайловскому району заключен под стражу фигурант уголовного дела о незаконном обороте порнографических материалов", - говорится в сообщении регионального управление МВД России.

Как сообщается, 29 февраля в дежурную часть отдела МВД России по Михайловскому району поступило сообщение о том, что неизвестый гражданин во время празднования масленичных гуляний путем удаленного доступа с помощью сети Интернет продемонстрировал на медиапанно видеоизображение порнографического содержания.

"Подозреваемый в короткие сроки был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Злоумышленником оказался житель села Михайловка 2001 года рождения. Раньше приморец занимал должность светооператора районного дома культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей. Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался", – говорится в сообщении.

Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в российском Санкт-Петербурге на катке торгово-развлекательного центра "Рио" посетители невольно посмотрели порнографический ролик. Посетители катались на коньках, когда внезапно увидели кадры из фильма для взрослых. Откровенную 4-минутную запись включили неизвестные. Во время демонстрации этих сцен вокруг катка собралось около десятка маленьких детей.

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