Поклонская попала в конфуз из-за книги об аннексии Крыма
Организаторы встречи с "писательницей", которая была запланирована на 5 марта в Москве, сообщили, что мероприятие отменили
Российская государственной книготорговой сети "Московский дом книги" отменила презентацию мемуаров предавшей Украину депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.
Как сообщили на сайте организации, запланированная на 5 марта в российской столице встреча с "писательницей" не состоится.
Причины отмены мероприятия не сообщаются.
Очевидно, презентация мемуаров Поклонской "Крымская весна: до и после. История из первых уст" была приурочена к пятилетию незаконной оккупации украинского полуострова Россией.
В книге бывший "прокурор Крыма", кроме фактов из своей юности, рассказывает о так называемом "референдуме о независимости" полуострова и работе в российском парламенте уже после аннексии. При этом одну из глав написал ее супруг – член Госдумы Иван Соловьев.
Стоит отметить, что в январе презентация ее первой книги "Преданность вере и Отечеству" закончилась скандалом – Поклонскую обвинили в плагиате и отсутствии прав на публикацию интервью.
Напомним, что перед Новым годом Наталья Поклонская "отличилась" оригинальным поздравлением, которое она решила почему-то произнести верхом на коне.
Мы также писали о нелепом интервью экс-"прокурора Крыма", в ходе которого она назвала Украину Россией.
Кроме того, сообщалось, что ей выписали подозрение в нарушении законов войны, которые предусмотрены международными договорами.
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