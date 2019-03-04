Поклонская попала в конфуз из-за книги об аннексии Крыма

Организаторы встречи с "писательницей", которая была запланирована на 5 марта в Москве, сообщили, что мероприятие отменили

Фото: duma.gov.ru.

Поклонская попала в конфуз из-за книги об аннексии Крыма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d5a/7fd/5c7d5a7fd0c28.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d5a/7fd/5c7d5a7fd0c28.jpg 2019-03-04T19:04:37+02:00 Россия Организаторы встречи с «писательницей», которая была запланирована на 5 марта в Москве, сообщили, что мероприятие отменили

Российская государственной книготорговой сети "Московский дом книги" отменила презентацию мемуаров предавшей Украину депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

Как сообщили на сайте организации, запланированная на 5 марта в российской столице встреча с "писательницей" не состоится.

Причины отмены мероприятия не сообщаются.

Очевидно, презентация мемуаров Поклонской "Крымская весна: до и после. История из первых уст" была приурочена к пятилетию незаконной оккупации украинского полуострова Россией.

В книге бывший "прокурор Крыма", кроме фактов из своей юности, рассказывает о так называемом "референдуме о независимости" полуострова и работе в российском парламенте уже после аннексии. При этом одну из глав написал ее супруг – член Госдумы Иван Соловьев.

Стоит отметить, что в январе презентация ее первой книги "Преданность вере и Отечеству" закончилась скандалом – Поклонскую обвинили в плагиате и отсутствии прав на публикацию интервью.

Напомним, что перед Новым годом Наталья Поклонская "отличилась" оригинальным поздравлением, которое она решила почему-то произнести верхом на коне.

Мы также писали о нелепом интервью экс-"прокурора Крыма", в ходе которого она назвала Украину Россией.

Кроме того, сообщалось, что ей выписали подозрение в нарушении законов войны, которые предусмотрены международными договорами.

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