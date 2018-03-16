Поклонская ударила по Собчак и потребовала снять с выборов за слова о Крыме – СМИ

Кандидат в президенты якобы не имеет права публично заявлять о том, что "какая-то часть России не принадлежит стране"

Для кандидата в президенты РФ Ксении Собчак не прошли даром ее высказывания об украинском Крыме, временно оккупированном российскими войсками. Независимого журналиста и некогда светскую львицу хотят снять с выборов.

Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщают Крым.Реалии.

Экс-прокурор Крыма, незаконный депутат Госдумы РФ от полуострова Наталья Поклонская направила в российский ЦИК запрос об исключении Собчак из списка кандидатов в президенты за якобы посягательство на территориальную целостность России и неуважение к жителям Крыма.

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"Так себя вести и неуважительно относиться к крымчанам – непозволительно. Конечно же, я молчать не могу, поэтому направила соответствующий депутатский запрос на имя председателя ЦИК России и прошу снять с регистрации кандидата в президенты Собчак за нарушение закона. Я не рассчитываю на какие-то документы реагирования, но тем не менее мы, крымчане и севастопольцы, позицию свою изложили и показали, что не надо к нам так относиться. Мы – Россия, и если кому-то это не нравится, то это его трудности, но не наши", – цитируют Поклонскую российские СМИ.

Поклонская заявила, что кандидат в президенты "не имеет права публично заявлять о том, что какая-то часть России не принадлежит стране".

Она также отметила, пишут российские издания, что Собчак своими высказываниями в отношении статуса полуострова ставит под вопрос территориальную целостность России и нарушает федеральный закон об избирательных правах, говоря о неполноценности крымчан по территориальному признаку.

"Это недопустимо и запрещено федеральным законом", – цитируют Поклонскую СМИ.

Напомним, недавно Собчак предложила решение проблемы аннексии Крыма. По ее словам, нужно провести новый референдум для определения статуса полуострова, но уже под международным контролем.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин резко ответил на идею провести новый референдум в Крыму и напомнил Собчак ее слова, сказанные в 2014 году о том, что оккупация Крыма – это "блестяще проведенная операция".