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Полиция в России бросила дымовую шашку в автобус с протестующими

12 сентября, 00:34

А когда люди вышли из автобуса, их поставили всех на колени

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Pixabay

В России полицейские бросили дымовую шашку в автобус с протестующими в Улан-Удэ, где проходила акция против итогов выборов мэра, 15 человек доставлены в отдел полиции.

Об этом сообщил депутат Народного хурала Бурятии Баир Цыренов.

"Люди сидели в автобусе, залетает дымовая шашка. Нас вытравили из автобуса. А когда вышли из автобуса, нас поставили всех на колени. В Советский отдел полиции доставили 15 человек", – рассказал Цыренов.

По его мнению, полиция намерена составить в отношении него протокол о нарушении порядка проведения собрания.

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"Сейчас нас хотят привлечь к административной ответственности. В отношении меня они могут возбудить вторую "административку", чтобы возбудить уже уголовное дело", – пояснил Цыренов.

На площади Советов в Улан-Удэ в ночь на вторник собрались местные жители, недовольные результатами выборов мэра. Собравшиеся, среди которых был и Цыренов, требовали общения с властями республики, а также проведения новых выборов.

Во вторник сотрудники полиции разогнали собравшихся и задержали двух человек.

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В воскресенье, 8 сентября, в Улан-Удэ прошли выборы мэра. Победил врио главы горадминистрации, самовыдвиженец Игорь Шутенков с 52,52% голосов. Кандидат от КПРФ, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев набрал 36,58% голосов.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования – около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов, в том числе в оккупированном Крыму. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с тем, что оккупанты в Крыму проводят "выборы". Внешнеполитическое ведомство призвало международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России и увеличить давление на РФ.

Кроме Эстонии, "местные выборы" в Крыму также не признают Литва и Латвия. Балтийские страны подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В свою очередь прокуратура Автономной Республики Крым призвала жителей оккупированного полуострова не участвовать в незаконных "выборах", которые проводит Россия. Кроме того, прокуратура объявила в розыск главу оккупационного "избиркома" Максима Малышева.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш опубликовал доклад о состоянии соблюдения прав человека в оккупированном Крыму:

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Россия выборы Улан-Удэ

Источник: Интерфакс

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