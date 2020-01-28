Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,6
27,12

Полиция в России признала, что Путин – ху*ло: подробности громкого дела

28 января, 17:57

Правоохранители неожиданно подтвердили то, как называют президента РФ за глаза

Фото: Alaa Badarneh/Pool via REUTERS

Фото: Alaa Badarneh/Pool via REUTERS

Российские правоохранители задержали жителя Екатеринбурга Михаила Никитина, обвинив его в якобы оскорблении президента страны Владимира Путина, что с прошлого года является в РФ уголовным преступлением.

Примечательно то, что "оскорбление" было в комментарии в Facebook. При этом мужчина ни разу не назвал ни имени, ни должности Путина, однако "прошелся" по полиции и евреям.

"Подобное было и двадцать лет назад. И тоже пугали войной. Война, тем более гражданская, ху*ло пугает. Он, ху*ло, не уверен, что мусора, обнищавшие после уничтожения банков в стране, за идею будут свои мусорские семьи класть под топор, буквально только ради того, чтобы ху*ло со своими жидами сидели у власти", — писал Никитин.

Реклама

Комментарий он оставил под записью правозащитной организации "Апология протеста" об избиении экс-координатора штаба оппозиционера Алексея Навального на первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге. На данный момент комментарий уже удален.

Утром 28 января Михаила Никитина задержали и составили на него протокол о неуважении к власти. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, опубликовав сам протокол.

В тренде
Коронавирус-убийца: что известно о новой пневмонии, советы врачей, онлайн-карта заражений
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Фото: facebook.com/profile.php?id=100014479510925

Полицейские сочли, что в этой публикации Никитин писал о Путине, фактически подтвердив, кем именно они считают своего президента.

Напомним, что в 2019 году в России приняли закон о запрете критики чиновников, депутатов и президента, нарушителям которого будет грозить штраф или тюрьма. Первым за это был наказан житель Новгородской области Юрий Щадрин. За статус "Путин ******* не сказочный, а реальный" в соцсети "ВКонтакте" его оштрафовал на 30 тысяч рублей.

А на прошлой неделе в Санкт-Петербурге задержали активиста за одиночный пикет против изменения Конституции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия штрафы екатеринбург Владимир Путин

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Скандал на форуме в Давосе: сорвали покушение России на
Скандал на форуме в Давосе: сорвали покушение России на "врага Путина"Другие страны
Комик, на которого
Комик, на которого "спустил псов" Путин, сбежал из РоссииРоссия
"Величие" России высмеяли на наглядном примере: видеоРоссия
У России большая проблема: американский эксперт объяснил, что остановило
У России большая проблема: американский эксперт объяснил, что остановило "Северный поток – 2"Экономика
Путин
Путин "спустил псов" на российского комика за шутку в свой адрес: видео скандального выступленияРоссия
У Путина сделали новое циничное заявление об Украине
У Путина сделали новое циничное заявление об УкраинеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...