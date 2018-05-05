Полиция в России задержала маленького мальчика после акции "Он нам не царь"

5 Мая 2018, 17:23

Ребенок кричал правоохранителям: "Позор!"

 


Сегодня, 5 мая, в Саратове после завершения акции "Он нам не царь" сторонников российского оппозиционного политика Алексея Навального на Набережной Космонавтов сотрудники полиции задержали мальчика.

Как сообщают местные СМИ, ребенок находился на акции с демонстрантами. После того, как основная часть участников акции мирно разошлась, несколько полицейских подошли к мальчику и задержали его, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Как отмечают очевидцы, в ходе задержания ребенок кричал полицейским: "Позор!"


Фото: fn-volga.ru

В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области не стали комментировать ситуацию.

Напомним, в разных городах России на антипутинских акциях задержаны сотни человек, против людей применяют силу. Российские силовики сильно не разбирались и "паковали" в автозаки даже простых прохожих.

Кроме того, во время несанкционированного местными властями митинга в Москве задержали оппозиционера Алексея Навального. Политик сопротивлялся правоохранителям, которым пришлось тащить Навального в автозак за руки и ноги.

Как известно, накануне масштабных акций протеста штаб Навального огласил требования, с которыми, по их мнению, должны выступать москвичи. Это реальная борьба со взяточничеством и бедностью; возврат выборов на всех уровнях власти, обеспечение настоящей политической конкуренции; проведение полномасштабной судебной реформы; освобождение всех политзаключённых; свобода СМИ и в интернете; роспуск Роскомнадзора; соблюдение прав россиян на тайну переписки и мирные собрания, гарантированные Конституцией РФ.
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