Политика Путина разделила россиян: почти половина РФ считает курс Кремля неверным

За год в России стало вдвое больше тех, кто считает, что правительство ведет страну по неверному пути, а также наполовину больше тех, кто не одобряет деятельность президента Владимира Путина, гласит последнее исследование "Левада-центра".

Согласно результатам опроса, которые были опубликованы 29 ноября, граждане России практически поровну разделились в вопросе курса, заданного Кремлем – его поддерживают лишь на 5% больше человек (47% против 42%).

Это кардинально отличается от прошлогодних результатов, когда количество сторонников заданного курса вдвое опережало число его противников (58% против 28%).

Несмотря на это, две трети россиян (66%) все еще одобряют работу Путина. И хотя это можно считать достаточно высоким результатом, год назад их было значительно больше (82%). Соответственно с 17% до 33% выросло количество тех, кому политика хозяина Кремля пришлась не по душе.

Популярность премьер-министра Дмитрия Медведева и правительства России все еще остается низкой – если в прошлом году их работу не одобряли 54% россиян, то в этом месяце их стало 65% и 57% соответственно.

Напомним, что рейтинги Владимира Путина начали падать из-за снижения уровня жизни и непопулярных решений власти. В частности, это касается пенсионной реформы, из-за которой в августе (спустя несколько месяцев после его победы на выборах и поднятия пенсионного возраста) за него выразили готовность вновь голосовать 30% россиян.

Кроме того, другой опрос "Левада-центра" показал и падение уровня доверия к хозяину Кремля – если в прошлом году о том, что Путин "вполне заслуживает" доверия, заявили 75% респондентов, то в этом году их оказалось 58%.

Также мы писали, что "просел" рейтинг и его партии - сейчас за "Единую Россию" готовы проголосовать 31% россиян, что для партии является самым низким показателем за последние 10 лет.