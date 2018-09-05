Политика США в отношении Киева увеличивает риск военной конфронтации – Лавров

Сегодня, 00:24

Глава российского МИДа напомнил об Южной Осетии

фото AFP
фото AFP

Политика Вашингтона по отношению к Киеву повышает риск военной конфронтации, что "абсолютно неприемлемо" для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в эфире программы "Большая игра" на "Первом канале".

"Напомню, что и в Южной Осетии по ту сторону соприкосновения – на собственно грузинской территории – работали американские инструкторы. Так что вот такие пошаговые действия, конечно, они увеличивают риск в том числе и военной конфронтации, что будет абсолютно неприемлемо для Российской Федерации, и об этом американские партнеры многократно были предупреждены", – сказал Лавров.

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Отметим, что с каждым годом помощь от Вашингтона увеличивается – в оборонном бюджете США на 2019 года предусмотрено уже 250 млн долларов на помощь Украине в секторе безопасности, причем 50 млн долларов пойдут на летальное вооружение.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал об условиях США по использованию американского оружия на Донбассе. По его словам, на сегодняшний день определенные ограничения, которые приняты в отношении Украины.

Как рассказывал руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак говорил, что на испытаниях украинские ПТРК "Скиф" и "Корсар" оказались не хуже Javelin.
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