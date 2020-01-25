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Политолог об увольнении Суркова: Не вписался в геополитическую конструкцию

25 января, 12:38

Виталий Рябошапка

Ключ от этой новой геополитической конструкции находится в Украине, говорит Вадим Карасев

Владимир Путин и Владислав Сурков

Владимир Путин и Владислав Сурков / Фото: Wikipedia

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Увольнение Владислава Суркова – помощника президента РФ Владимира Путина – связано с изменением геополитической конфигурации в мире и сменой курса на украинском направлении.

Об этом политолог Вадим Карасев рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Главная причина: Путин просто сейчас медленно, но уверенно поворачивается в сторону Европы. Раньше было как: Китай и Россия против западного мира. Сейчас конфигурация более сложная. США и Британия – англосфера. Дальше – континентальная Европа плюс Россия. И Китай. Европе нужна Россия, чтобы возвратиться в большую геополитическую игру с относительной автономией от Америки. России нужна Европа, потому что она тоже не хочет быть зажата между США и Китаем. А ключ от этой новой геополитической конструкции находится в Украине. Конкретно, на Донбассе. Путину нужно дать ответ [президенту Франции Эммануэлю. – Ред .] Макрону. И без решения конфликта на Донбассе сблизиться с Европой не получится", – сказал политолог.

Характеризуя "преемника" Суркова – замглавы администрации президента Дмитрия Козака, который будет отныне курировать украинское направление, Вадим Карасев отметил, что у Козака есть ряд преимуществ, которые, по мнению Кремля, позволяют эффективнее решать "вопрос Донбасса".

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"Если Сурков – идеолог, то Козак – нацеленный на практический результат прагматик. Это первое. Второе – он жесткий в то же время компромиссный переговорщик. Третье – у него уже есть успешный опыт по Молдове. В 2003 году все было договорено, но [президенту Молдовы (2001-2009) Владимиру. – Ред .] Воронину тогда позвонили из ЕС и отговорили. В-четвертых, у него хорошие рабочие отношения сложились с замглавы Офиса президента Украины Андреем Ермаком", – подчеркнул политолог.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Вадим Карасев прокомментировал сенсационную отставку Суркова: Путин уходит и не оставит конфликт на Донбассе преемнику .

Как сообщалось помощник президента РФ Владислав Сурков ушел с государственной службы "в связи со сменой курса на украинском направлении". Об этом сообщил близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры (Россия) Алексей Чеснаков.

Также напомним, что Сурков работал помощником Путина с 20 сентября 2013 года . Именно он в Кремле отвечал за "украинское направление".

Дмитрий Козак был назначен на должность замглавы Администрации президента РФ вчера, 24 января.

Сообщалось, что 15 января Владимир Путин заявил о передаче части полномочий Госдуме РФ, после чего возглавляемое Дмитрием Медведевым правительство подало в отставку и последовала смена властной вертикали.

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отставка Донбасс карасев Сурков Дмитрий Козак

Источник: Сегодня

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