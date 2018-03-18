Политолог: Путин после выборов может совершить "широкий жест", но ему есть чего опасаться

Результаты выборов президента России не сильно повлияют на ситуацию на Донбассе, но вопрос в том, на сколько сильна позиция Запада, а не на сколько силен сам Путин

Что касается выборов президента РФ, которые в Украине признаны нелегитимными, то "усиливать" себя после выборов Путину сегодня уже не нужно. Более того, прогнозируемые результаты могут успокоить Путина. То есть ему уже не нужно будет символических "шагов" и в краткосрочной перспективе Путин сможет себе позволить определенные снисходительные шаги. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказала Кандидат политических наук Анна Шелест.

По ее словам, например, Путин после выборов может пойти на определенные гуманитарные договоренности, как то: отпустить каких-то политзаключенных.

"То есть пойти на определенный шаг, который уже не сможет быть использован против него на выборах, мол "Путин слаб". Ведь теперь он победитель и имеет право совершить жест доброй воли после выборов. Это первый аспект. Ну и во-вторых – это контекст российско-британского кризиса. И многие эксперты, в том числе и на Западе, связывают ситуацию российско-британского кризиса с возможным развитием ситуации в Украине", – отметила Анна Шелест.

Тем не менее, по словам политолога, для Путина существуют угрозы даже после выборов, как внутри России, так и извне.

"Путин очень зависит от того, как его воспринимают и любят и в России, и во всем мире. Поэтому для него важно, будут это выборы в один тур, или в два, поскольку он боится, на сколько велика к нему любовь нации. Ведь следом за президентскими в России будут и парламентские выборы. И те "оппозиционные силы", которые уже заявили о себе, – также являются для Путина опасностью в плане потери народной любви", – отмечает политолог.

По ее словам, хотя альтернативы Путину на президентских выборах нет, для него важно, на сколько сможет развиться эта "условная оппозиция" в политической сфере России.

Кроме того, по мнению Анны Шелест, у Путина есть и внешний страх – это санкции.

"Ведь экономика России на грани – об этом говорят многие международные эксперты. И хотя Путин уже живет в положении изоляционизма, он, с оглядкой на 2012 год, понимает, что так долго продолжаться не может", – резюмирует политолог, подчеркивая, что все зависит от позиции западных лидеров. Именно их решения покажут, будет ли Путин продолжать свои "игры".

Напомним, по мнению политолога Владимира Фесенко, сегодня не столько важна победа Путина на выборах в президента России, сколько то, кто победит на выборах в Украине в 2019 году. Ведь именно от этого зависят дальнейшие возможные отношения между РФ и Украиной.