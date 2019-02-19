Политзаключенного Балуха этапировали в Краснодар – Чийгоз

О перемещении активиста стало известно 18 февраля

Фото: crimeahrg.org.

Политзаключенного Балуха этапировали в Краснодар – Чийгоз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/aba/3ba/5c4aba3ba9318.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/aba/3ba/5c4aba3ba9318.jpg 2019-02-19T03:10:00+02:00 Россия О перемещении активиста стало известно 18 февраля

Украинского политзаключенного Владимира Балуха, который находился в СИЗО Симферополя в аннексированном Крыму, вывезли в российский Краснодар, сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

"Балуха Владимира вывезли в Краснодар", – написал Чийгоз, но своей официальной странице в соцсети Фейсбук, не уточнив, когда это произошло.

Ранее об этом сообщила "Крымская правозащитная группа".

Как сообщают правозащитники на своей странице в соцсети Фейсбук, о перемещении активиста стало известно в понедельник, 18 февраля 2019 года, после того, как его супруга Наталья Балух снова попыталась передать в СИЗО передачу для украинца.

"Наталье не сообщили, куда вывезли Балуха. Адвокат украинского активиста выясняет, где в данное время находится его подзащитный, а также причину этапирования", - сказано в сообщении.

13 февраля Крымская правозащитная группа сообщила, что Владимира Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя, предположительно, для участия в судебном заседании, его защитники пытаются выяснить причины этапирования.

По информации правозащитников, кассационное представление подал заместитель прокурора Крыма Сергей Булгаков, бывший сотрудник украинской прокуратуры АР Крым, в отношении которого открыто уголовное производство по ч.1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Напомним, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.

3 октября 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор В.Балуху, которому ранее Раздольненский райсуд полуострова дал 5 лет колонии и 10 тыс. рублей штрафа.

В октябре 2018 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что после решения так называемого "Верховного суда" о сокращении срока украинскому политзаключенному В.Балуху он может ходатайствовать об УДО.

Однако 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.

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