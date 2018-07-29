Половина россиян уверена в существовании инопланетян и их пребывании на Земле

Также большинство опрошенных не верят в высадку американцев на Луну

В то, что инопланетяне существуют и находятся на Земле, согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, верит почти половина населения России.

"45% респондентов верят в существование инопланетян: среди них 27% сказали, что они скрываются от землян, еще 18% полагают, что власти скрывают от них пришельцев", – отмечается в исследовании ВЦИОМ.

При этом скептично к существованию инопланетных существ относятся 42% респондентов.

По данным центра, 57% опрошенных утверждают, что никакой высадки американцев на Луну не было, и что в 1969 году правительство США фальсифицировало документальные материалы экспедиции на спутник Земли.

Исследование показали, что с 2010 по 2017 годы показатель доверия россиян ученым колебался от 66% до 79%.

На сегодняшний день 59% респондентов думают, что ученые скрывают от них правду. Самыми недоверчивыми остаются люди, не окончившие школу (77%). Тогда как среди людей с высшим образованием этот показатель ниже 45%. В том, что Земля имеет форму шара и этому есть неопровержимые доказательства, верят 93% респондентов.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29-30 мая 2018 г. В нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов.

Как сообщалось, территория в Пермском крае России между деревнями Молебка и Каменка, так называемый Молебский треугольник, попала в список лучших в мире мест для охоты на инопланетян и поиска НЛО.

А вот физики полностью опровергли существование инопланетян.

Как сообщалось, около 10 лет назад Пентагон создал программу по изучению НЛО, на которую потратил 20 млн. долл. В ней их описывают как белые, продолговатые объекты, длиной около 40 футов (1219 см) и 12 (365 см) футов в толщину.