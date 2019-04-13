Польша ожидает от России открытого расследования Смоленской авиакатастрофы
Об этом заявил посол Польши в Украине
Польша продолжает ожидать от России полного и открытого расследования авиакатастрофы 2010 года в Смоленске. В результате крушения погиб президент Лех Качиньский и другие польские высшие должностные лица.
Об этом заявил посол Республики Польша в Украине Бартош Цихоцкий после церемонии почтения памяти жертв Катынской трагедии в Национальном мемориальном комплексе "Быковнянские могилы" под Киевом в ответ на вопрос журналистов, доверяет ли Польша российской версии о катастрофе самолета польского президента в апреле 2010 года.
"Польша продолжает ожидать от России полного и открытого расследования этой авиакатастрофы", – сказал Цихоцкий.
Напомним, что прошлой осенью Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию вернуть Польше обломки самолета, в котором в 2010 году погибли 96 человек, включая президента Качиньского.
Также на элементах корпуса польского самолета Ту-154М и на теле, по крайней мере, одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки.
После этого польская комиссия назвала причину Смоленской катастрофы . Председатель подкомиссии по расследованию трагедии, экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что причиной всему был взрыв внутри самолета.
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