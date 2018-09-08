Польские следователи завершили осмотр обломков разбившегося в Смоленске Ту-154М

Польскими следователями в пятницу завершен осмотр обломков Ту-154М в Смоленске, на котором в апреле 2010 года разбился президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщает RMF24.

В пятницу, последний день работы, польские следователи проверяли среди прочего структурные элементы самолета, потерпевшего катастрофу.

По информации Следственного комитета Российской Федерации, работы велись в сотрудничестве с российскими следователями. Были сделаны сферические фотографии деталей, интересующих польскую сторону, а специализированное оборудование, которое позволило сделать эти снимки, было предоставлено российской стороной.

Автобус с польскими следователями покинул аэропорт Смоленска в 15.40 по местному времени. Начавшийся в понедельник осмотр частей самолета проходил в рамках очередного запроса польской стороны о правовой помощи.

Напомним, в апреле текущего года польская комиссия назвала причину Смоленской катастрофы. Председатель подкомиссии по расследованию трагедии, экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что причиной всему был взрыв внутри самолета.

Как известно, 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154, погибли все находившиеся на борту 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский.

Не так давно председатель подкомиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы Антони Мацеревич заявил о наличие предположения, что Россия подделала бортовые самописцы с самолета Ту-154М.

В свою очередь в Следственном комитете РФ отвергли данное заявление.