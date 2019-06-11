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Помпео напомнил России о демократии, свободе и законе

11 июня, 09:01

День России отмечается в РФ с 1994 года

Фото: AFP

Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник, 10 июня, поздравил россиян от имени президента США Дональда Трампа и американцев с наступающим национальным праздником Днем России. Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом заявлении.

При этом в своем поздравление глава американской дипломатии отметил, что Россия третье десятилетие стремится к демократии и принципам всеобщей свободы. 

"От имени президента Трампа и американского народа я поздравляю народ России с Днем России. Вы отмечаете почти три десятилетия с начала конституционных реформ в России, Соединенные Штаты уважают продолжающиеся устремления россиян к демократическим принципам всеобщей свободы, гражданских свобод и верховенства закона", - сказал глава американской дипломатии.

Напомним, День России - отмечаемый 12 июня национальный праздник Российской Федерации, установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 года. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

Стоит отметить, что согласно опросу "Левада-центра", уже более половины россиян выступают за отставку правительства Дмитрия Медведева. А  рейтинг доверия граждан РФ к президенту Владимиру Путина в январе 2019 года обновил антирекорд, упав до уровня 32,2%.

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Тег Россия, США, демократия, поздравление, День России, Помпео

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