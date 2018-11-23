Поножовщина на главном космодроме РФ: один работник Байконура чуть не убил другого

Вчера, 12:39

На космодроме пытались скрыть криминальный характер инцидента, выдав его за несчастный случай

Фото: twitter.com/NASA
Фото: twitter.com/NASA

Прокуратура России возбудила уголовное дело из-за инцидента, произошедшего на главном российском космодроме – Байконуре. В результате случившегося один из сотрудников космического центра "Южный" напал с ножом на другого.

Как сообщает "Росбалт", злоумышленника обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью – в ходе потасовки он схватил кухонный нож и нанес удар в область грудной клетки потерпевшего, задев легкое.

В то же время отмечается, что на космодроме пытались скрыть криминальный характер инцидента, заявив в правоохранительные органы о несчастном случае.

На этом фоне прокуратура также должна оценить действия руководства фигурантов случившегося на предмет умышленного сокрытия тяжкого преступления.

Напомним, что правоохранительные органы России арестовали инженера антарктической научной станции "Беллинсгаузен" Сергея Савицкого, который в прошлом месяц едва не убил другого члена полярной экспедиции.

Мы также писали, что ранее Казахстан отказался от услуг "Байконура", сделав выбор в пользу американской компании SpaceX, которой доверил вывести на орбиту два спутника с со стартовой площадки SLC-4 в Калифорнии.

ГУП "ЦЭНКИ" — КЦ "Южный" (организационные структуры космодрома) 
Россия, космодром, байконур, поножовщина
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

фото AFP

В России нашли виновных в повреждении ракеты "Союз"

19 Октября, 03:02

Фамилии сборщиков, причастных к инциденту, были указаны в журналах, изъятых следствием

Россия

Фото: facebook.com/Roscosmos

Россия снова опозорилась: современный космолет "Союз-10" чуть не рухнул при запуске

11 Октября, 12:33

Во время запуска корабля "Союз МС-10" произошло отключение части двигателей, после чего экипаж совершил аварийную посадку
Загрузка...

Россия

Авария при запуске космического корабля "Союз МС-10": фото и видео инцидента

11 Октября, 13:35

Экипаж Международной космической станции меняет планы в связи с аварией

Россия

Фото: pixabay.com

У России возникли проблемы с производством ракет, которые рекламировал Путин

13 Октября, 08:36

Для выпуска гиперзвуковых ракет России не хватает деталей из углеволокна
Загрузка...