Поножовщина на главном космодроме РФ: один работник Байконура чуть не убил другого

На космодроме пытались скрыть криминальный характер инцидента, выдав его за несчастный случай

Прокуратура России возбудила уголовное дело из-за инцидента, произошедшего на главном российском космодроме – Байконуре. В результате случившегося один из сотрудников космического центра "Южный" напал с ножом на другого.

Как сообщает "Росбалт", злоумышленника обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью – в ходе потасовки он схватил кухонный нож и нанес удар в область грудной клетки потерпевшего, задев легкое.

В то же время отмечается, что на космодроме пытались скрыть криминальный характер инцидента, заявив в правоохранительные органы о несчастном случае.

На этом фоне прокуратура также должна оценить действия руководства фигурантов случившегося на предмет умышленного сокрытия тяжкого преступления.

Напомним, что правоохранительные органы России арестовали инженера антарктической научной станции "Беллинсгаузен" Сергея Савицкого, который в прошлом месяц едва не убил другого члена полярной экспедиции.

Мы также писали, что ранее Казахстан отказался от услуг "Байконура", сделав выбор в пользу американской компании SpaceX, которой доверил вывести на орбиту два спутника с со стартовой площадки SLC-4 в Калифорнии.

ГУП "ЦЭНКИ" — КЦ "Южный" (организационные структуры космодрома)