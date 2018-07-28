"Попала в депутаты – сиди тихо": Поклонскую затравили коллеги после выходки в Госдуме

После демарша, устроенного депутатом Госдумы РФ Натальей Поклонской во время принятия в первом чтении законопроекта о повышении пенсионного возраста в России, на нее обрушилась буря негодования со стороны однопартийцев и ряда общественных деятелей.

Отметим, Поклонская проголосовала против законопроекта о пенсионной реформе. Как оказалось, она была единственной из фракции, кто проголосовал против, еще восемь членов фракции не принимали участие в голосовании.

В частности, писатель Эдуард Лимонов выступил с резкой критикой в адрес бывшего прокурора Крыма и призвал ее "не хохлить". По его мнению, Поклонская "не врубилась" в то, что "она не в Раде сидит, а в Госдуме".

"Это Россия а не анархистская Украина. Тут все строже, попала в депутаты, – сиди тихо", – написал публицист в Twitter.

По его мнению, на самом деле Поклонской "до лампочки" пенсии в России, а громкая история вокруг фильма "Матильда" и имени Николая II – это "поза, чтоб заметили". "Не хохли, а?" – завершает Лимонов свое послание.

Негативно отреагировала на позицию Поклонской и ее коллега по нижней палате парламента Оксана Пушкина. Она предложила депутату РФ оставить пост главы думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера парламентариев.

Пушкина назвала произошедшее личным пиаром Поклонской или тех, кто написал ей такой сценарий поведения.

"Человек сидел год после на самом деле сюрреалистичной истории, которую она организовала вокруг фильма "Матильда", и вдруг решил напомнить о себе таким образом", – цитирует Пушкину Regnum.

По ее мнению, Поклонской было необходимо открыто предупредить других единороссов о своем намерении голосовать против повышения пенсионного возраста в России.

"Это команда, это про чувство локтя, это про ответственность", – отметила она.

При этом Оксана указала на заявление Поклонской, в котором она рассказала о подготовке поправок к принятому в первом чтении законопроекту, назвав поведение депутата "популизмом".

"Непрофессионализм, высокомерие, воинствующая самовлюбленность, конъюнктура, демарш. Вот о чем эта история, и совсем не про судьбы людей – своих избирателей", – сказала депутат.

Комментируя демарш коллег Поклонской, не пришедших на заседание возглавляемой ей комиссии, Пушкина отметила, что каждый ее член "сам принимал это решение", а поведение бывшего прокурора Крыма она назвала "высокомерием и ханжеством", добавив, что Наталья уже давно "игнорирует всех".

"Вот пусть сама теперь делает выводы и решает, сможет руководить комиссией или нет", – добавила Пушкина.

Напомним, Наталье Поклонской предложили сдать мандат, но она ответила твердым отказом.

Ранее мы писали, что в Российском императорском доме заявили, что "сожалеют о духовном состоянии" "депутата" Госдумы РФ, "экс-прокурора" Крыма Натальи Поклонской после ее критики в адрес великой княгини Марии Владимировны и ее сына князя Георгия Михайловича.