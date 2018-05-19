В Германии полиция приехала на зов попугая

Полицейские в немецком городе Леррах приехали на вызов неравнодушных соседей и обнаружили мужчину, который громко спорил с попугаем своей девушки. Об этом сообщает немецкое издание Barfi.

Отмечается, что соседи позвонили сообщить о криках и, возможно, о домашнем насилии в многоквартирном доме. К слову, город расположен недалеко от немецко-швейцарской границы.

"Правоохранители прибыли на место происшествия и услышали крики за дверью. Однако когда стражи порядка вошли внутрь, они обнаружили мужчину, спорящего с попугаем. Мужчина заявил, что был очень раздражен поведением птицы своей девушки и поэтому начал ссору. По информации полицейских, попугай в ответ громко кричал", – говорится в сообщении.

После того как сотрудники полиции прибыли на указанное место, вошли в дом и не обнаружили следов преступления, дело возбуждать не стали и просто покинули место. Отмечается, что полицейских ситуация рассмешила.

Ранее мы писали о том, как австралийский попугай корелла по кличке Лаки стал звездой интернета: в соцсети попал ролик, на котором он исполняет знаменитую мелодию рингтона iPhone.

Напомним, в сети появилось смешное видео, главным героем которого стал попугай, на глазах которого уничтожают его клетку. Шокированная увиденным птица вскакивает и начинает агрессивно, и нецензурно выражаться в адрес своего хозяина. Всего за три дня видеоролик просмотрели более 1,3 млн человек.

Кроме этого, мы опубликовали ролик, в котором попугай успешно притворяется котом. Кроме мяуканья, пернатый хорошо освоил и шипение.