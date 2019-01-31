Попытка вывезти золото из Венесуэлы: в России ответили на обвинения

Посол России в Венесуэле заявил, что не будет комментировать слухи о причастности Москвы

Фото: Pixabay

Попытка вывезти золото из Венесуэлы: в России ответили на обвинения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/324/bca/5c5324bca7d2c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/324/bca/5c5324bca7d2c.jpg 2019-01-31T18:40:00+02:00 Россия Посол России в Венесуэле заявил, что не будет комментировать слухи о причастности Москвы

Информация о вывозе золота из Венесуэлы самолетами российских авиакомпаний – это всего лишь слухи. Об этом заявил в четверг, 31 января, на пресс-конференции посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о перевозе венесуэльского золота российскими самолетами.

"Прокомментировать я это никаким образом не могу, поскольку посольство не имеет абсолютно никакой информации по этому поводу", – сказал он.

Ранее оппозиционные депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы потребовали от властей прояснить ситуацию с попыткой вывезти из центрального банка страны в Российскую Федерацию около 20 тонн золота.

В Национальной ассамблее заявили, что соответствующую информацию депутатам сообщили сотрудники Банка Венесуэлы.

По данным оппозиционных депутатов, самолет за золотом уже прибыл из Москвы в Каракас.

Напомним, заявка правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро о возвращении в страну золотых слитков на сумму 1,2 млрд долларов была отклонена банком Англии.

В то же время, США передали лидеру оппозиции Хуано Гуайдо частичный контроль над активами Венесуэлы в американских банках.

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