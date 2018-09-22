Порошенко о санкциях: РФ платит высокую экономическую цену за свою агрессию

Россия за свою агрессию платит высокую экономическую цену, а без санкции президент РФ Владимир Путин не занимался бы "Нормандским процессом", заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Поверьте, без них Путин не занимался бы Нормандским процессом, призванным найти мирное решение. Сейчас Россия платит высокую экономическую цену за свою агрессивную внешнюю политику, и популярность Путина из-за этого тоже пострадала", – сказал глава государства в интервью немецкой газете Rheinische Post, отметив, что санкции – единственный несиловой метод давления на агрессора.

Порошенко заявил, что речь идет не о наказании России, а об удерживании Путина за столом переговоров.

"И в этом смысле санкции очень действенные", – сказал глава государства, добавив, что сами россияне уже давно избавились воинственной эйфории, которая царила в результате аннексии Крыма.

Комментируя дискуссии среди европейских правительств о возможности скорейшей отмены санкции, Порошенко заявил, что именно с самого начала Путин делал ставку именно на то, что единая позиция государств ЕС в этом вопросе рано или поздно потерпит крах.

"Он надеялся, что Франция после президентских выборов 2017 под влиянием право-популистского Национального фронта сдаст позиции в вопросе санкций – зря. Затем он поставил на рост позиций АдГ в Германии и завершение каденции Ангелы Меркель, чтобы наконец избавиться от санкций", – сказал Порошенко, отметив, что до сих пор расчеты Путина не срабатывали.

"Европа сохранила единство, и за это мы бесконечно благодарны нашим европейским друзьям", – подчеркнул президент Украины.

Полный текст интервью читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Не попадите в путинскую ловушку": Порошенко предупредил Германию об опасности".