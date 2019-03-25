На посетителей кафе в России напали с бензопилой

Мужчина начал размахивать включенной бензопилой в заведении города Находка

Фото: Pixabay

На посетителей кафе в России напали с бензопилой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8a6/9c3/5c98a69c3f937.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8a6/9c3/5c98a69c3f937.jpg 2019-03-25T12:08:00+02:00 Россия Мужчина начал размахивать включенной бензопилой в заведении города Находка

Правоохранительные органы России проверяют данные о нападении на посетителей заведения в городе Находка в Приморском крае.

24 марта в соцсетях появилась видеозапись с камер наблюдения одного из кафе, на которой видно, как неизвестный молодой человек размахивает включенной бензопилой, а несколько других людей пытаются его успокоить и разоружить.

В подписи к снятым кадрам утверждается, что инцидент произошел в городе Находка и в результате случившегося никто не пострадал. Точная дата и причины инцидента не сообщаются.

"Сотрудники полиции проверяют видеозапись, размещенную в социальных сетях об инциденте, якобы произошедшем в одном из кафе Находки", – заявили по этому поводу в полиции Приморского края РФ, уточнив, что заявлений от участников инцидента в полицию не поступало.

Напомним, ранее в этом году в кафе поселка Лысые Горы под российским Саратовом произошел взрыв газового котла, в результате чего пострадали 35 человек.

Мы также писали о нападении и похищении в Москве харьковского криминального "авторитета" Юрия Василенко, подозреваемого в Украине в организации убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Кроме того, сообщалось о пьяном дебоше, который в кафе российской Костромы устроило руководство 331-го гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ на 9 мая в прошлом году.

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