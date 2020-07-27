После американских санкций Кадыров считает, что достоин Нобелевской премии

Он заявил, что его надо наградить Нобелевской премией за борьбу с терроризмом

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает несправедливыми санкции Госдепартамента США.

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"Мы остановили войну, уничтожили международный терроризм. Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они, наоборот, меня под санкции. Несправедливо!" – сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 1", – пишет Интерфакс.

Ранее Кадыров заявил о том, что жители республики готовы войти вслед за ним в "черный список", в который он был внесен государственным департаментом США.

Напомним, что государственный департамент США внес Кадырова в "черный список", обвинив в нарушениях прав человека. Кроме того, эта мера американского внешнеполитического ведомства применена в отношении его супруги Медни Кадыровой, а также дочерей Айшат и Хадижат.

В заявлении Госдепа, распространенном от имени госсекретаря Майка Помпео, в частности, говорится, что ведомство "располагает большим количеством достоверной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства".

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Кадыров считает, что введение санкций означает, что его считают влиятельной фигурой международного уровня.

Кадыров также сообщил, что никогда не поехал бы в Америку, если бы и приглашали.

Напомним, что ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в качестве ответного шага решил ввести санкции против госсекретаря США Майка Помпео.

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