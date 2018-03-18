После голосования на выборах Путин ушел не с пустыми руками: видео курьеза с ручкой

Стало известно, что российский лидер унес с собой с избирательного участка

Глава избирательного участка в Москве, где голосовал президент России Владимир Путин, отказался взять у российского лидера ручку, а после этого хозяин Кремля обзавелся еще и значком. Соответствующее видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.

После того, как президент РФ проголосовал, на выходе из кабинки его встречал глава комиссии.

"Путин хотел подарить главе избирательного участка ручку, которой голосовал, но тот не взял. Сказал: "У меня есть ручки", – написал Смирнов.

Путин хотел подарить главе избирательного участка ручку, которой голосовал, но тот не взял. Сказал: "У меня есть ручки" pic.twitter.com/yMJoX4hlxR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 марта 2018 г.

Перед этим, когда Путин регистрировался в получении бюллетеня, ему подарили памятный значок с надписью "Я выбрал президента России".

Взял на память: Путину подарили значок "Я выбирал президента России" pic.twitter.com/oxUJJ41gFr — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 марта 2018 г.

Фото: twitter.com/dimsmirnov

Напомним, рано утром президент России Владимир Путин проголосовал на выборах. Ранее ходили разговоры, что голосовать президент РФ будет в Крыму, но планы изменились – стало известно, где он голосовал.

Также президент РФ рассказал, какой результат выборов будет считать успешным для себя. По его словам, успехом будет тот результат, который позволит ему снова возглавить страну. Российский лидер уверен в правильности программы, которую предлагает.