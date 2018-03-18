После голосования на выборах Путин ушел не с пустыми руками: видео курьеза с ручкой

Сегодня, 10:45

Стало известно, что российский лидер унес с собой с избирательного участка

Путин после голосования. Фото: AFP
Путин после голосования. Фото: AFP

Глава избирательного участка в Москве, где голосовал президент России Владимир Путин, отказался взять у российского лидера ручку, а после этого хозяин Кремля обзавелся еще и значком. Соответствующее видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter.

После того, как президент РФ проголосовал, на выходе из кабинки его встречал глава комиссии.

"Путин хотел подарить главе избирательного участка ручку, которой голосовал, но тот не взял. Сказал: "У меня есть ручки", – написал Смирнов.

Перед этим, когда Путин регистрировался в получении бюллетеня, ему подарили памятный значок с надписью "Я выбрал президента России".

dyjkj8bw0aab1tdФото: twitter.com/dimsmirnov

Напомним, рано утром президент России Владимир Путин проголосовал на выборах. Ранее ходили разговоры, что голосовать президент РФ будет в Крыму, но планы изменились – стало известно, где он голосовал.

Также президент РФ рассказал, какой результат выборов будет считать успешным для себя. По его словам, успехом будет тот результат, который позволит ему снова возглавить страну. Российский лидер уверен в правильности программы, которую предлагает.
Россия, выборы, Путин, курьез, ручка, значок
Источник:

"Сегодня"

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