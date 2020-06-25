После парада в Москве чуть не сгорел "не имеющий аналогов" БТР: видео

Хваленый БТР "Бумеранг" еле "отработал" парад - на дорогу обратно машины уже не хватило

Устроенный российским президентом Владимиром Путиным парад по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны не обошелся только лишь отказами многих мировых лидеров приезжать в Москву.

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Сразу после торжества едва не сгорела новинка российского оборонпрома – созданный на основе платформы "Бумеранг" бронетранспортер К-17, который россияне позиционируют как "не имеющий аналогов".

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Несмотря на то что в прошлом году разработчик боевой машины заявил об успешно завершенных испытаниях, возвращаясь с парада, "Бумеранг" сильно задымился, после чего и вовсе заглох на глазах у десятков зрителей.

Когда дым начал валить из БТР еще сильнее, из него вылезли солдаты, начали осматривать его корпус и пытаться определить поломку. Починить бронетранспортер на месте не удалось – сломанную технику увез военный автомобиль-эвакуатор.

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В блоге Gurkhan случившееся объясняют нештатной сработкой термодымовой аппаратуры или разгерметизацией соединения трубопровода.

Стоит отметить, что это уже не первая поломка "Бумеранга" – в 2017 году во время репетиции парада Победы тепловизионная камера показала высокую заметность машины в инфракрасном спектре.

Несмотря на это, в прошлом году в России решили запустить эту модель в серийное производство и начать ее поставки.

Напомним, что Парад Победы проходил в России 24 июня. В этом году в мероприятии приняли участие около 14 тысяч военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, а также 75 воздушных судов.

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Праздник перенесли из-за эпидемии коронавируса – количество инфицированных в России перевалило за 600 тысяч человек. В связи с этим 9 мая парад проводить было невозможно.

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