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После пожара в "звездном доме" в Москве дочь знаменитого музыканта ударилась в бега

Сегодня, 16:00

В ночь пожара в квартире Ксении Башмет происходила вечеринка, и после возгорания гости просто разошлись

Ксения Башмет. Фото: facebook.com/ksenia.bashmet
Ксения Башмет. Фото: facebook.com/ksenia.bashmet.
После пожара в "звездном доме" в Москве дочь знаменитого музыканта ударилась в бега //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ae8/651/5c5ae865148e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ae8/651/5c5ae865148e9.jpg Россия В ночь пожара в квартире Ксении Башмет происходила вечеринка, и после возгорания гости просто разошлись

Правоохранительные органы России объявили в розыск дочь известного музыканта, скрипача и дирижера Юрия Башмета. Как выяснили СМИ, именно в квартире Ксении Башмет в доме на улице Никитская, 12, произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек.

"В ночь с третьего на четвертое (февраля – ред. ) Ксения устроила у себя в 44-й шумную вечеринку. Во время нее что-то загорелось — это что-то стало эпицентром пожара, в котором погибли 8 человек. И хозяйка, и ее гости исчезли сразу же. Они не подняли тревогу, не пытались разбудить спящих соседей — тихо свалили", – сообщает Telegram-канал Mash.

В то же время, директор Русского концертного агентства Дмитрия Гринченко сообщил российским СМИ, что Ксения Башмет уже дала показания сотрудникам полиции. Однако причину возгорания, по его словам, не определили.

По неподтвержденной Следственным комитетом РФ информации, тело девятой жертвы случившегося достали из-под завалов 6 февраля.

Напомним, ранее было обнаружено тело восьмой жертвы пожара в "звездном доме". Это ребенок, однако определить его пол не представляется возможным. Следователи и криминалисты продолжают осматривать место происшествия.

Также сообщалось, что среди погибших оказалась целая семья, которая проживала в одной из сгоревших квартир.

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Тег Россия, пожар, москва, башмет

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